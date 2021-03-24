Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül genel merkezden AK Parti kongresini takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi'nde tarihi açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın tek aday olduğu kongrede, partinin MKYK ve MYK yönetimlerinde de değişiklik yapıldı.
Erdoğan, 2023 manifestosu niteliğindeki açıklamalarında yeni ve sivil bir anayasa çağrısı yaptı. Ekonomi alanında dikkat çeken ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yapısına yönelik saldırılara çok geniş yer ayırdı.
Aynı dakikalarda Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin genel merkezinde, genel başkan yardımcıları ve kurucuları ile birlikte AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni saniye saniye takip etti. Sarıgül sosyal medya hesabından o dakikalardan görüntü paylaştı.