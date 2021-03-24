Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül genel merkezden AK Parti kongresini takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Piyasalardaki dalgalanmalar Türkiye'nin yarınını kesinlikle yansıtmıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan son günlerde piyasalardaki hareketliliğe değinerek, 'Son birkaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor.' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: 'Siz içeride birilerinin “battık, bittik, yıkıldık, öldük” diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın…



Bunlar kendi ülkelerinin ve milletlerinin felaketinden iktidar devşirme hevesinde olan, gözlerini kin ve nefret bürümüş, kifayetsiz muhterislerdir.'

