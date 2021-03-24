Gündem Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül genel merkezden AK Parti kongresini takip etti
POLİTİKA

Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül genel merkezden AK Parti kongresini takip etti

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin genel merkezinde, genel başkan yardımcıları ve kurucuları ile birlikte AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni takip etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül genel merkezden AK Parti kongresini takip etti
​Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül AK Parti kongresini takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi'nde tarihi açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın tek aday olduğu kongrede, partinin MKYK ve MYK yönetimlerinde de değişiklik yapıldı.

Erdoğan, 2023 manifestosu niteliğindeki açıklamalarında yeni ve sivil bir anayasa çağrısı yaptı. Ekonomi alanında dikkat çeken ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yapısına yönelik saldırılara çok geniş yer ayırdı.

Aynı dakikalarda Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin genel merkezinde, genel başkan yardımcıları ve kurucuları ile birlikte AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni saniye saniye takip etti. Sarıgül sosyal medya hesabından o dakikalardan görüntü paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan son günlerde piyasalardaki hareketliliğe değinerek, 'Son birkaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: 'Siz içeride birilerinin “battık, bittik, yıkıldık, öldük” diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın…

Bunlar kendi ülkelerinin ve milletlerinin felaketinden iktidar devşirme hevesinde olan, gözlerini kin ve nefret bürümüş, kifayetsiz muhterislerdir.'

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