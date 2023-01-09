Gündem Türkiye Mezunlarının sayısı giderek artıyor Kendi ülkelerine birçok alanda katkı sağlıyorlar
EĞİTİM

Türkiye Mezunları'nın sayısı giderek artıyor: Kendi ülkelerine birçok alanda katkı sağlıyorlar

Türkiye mezunları programı kapsamında, Türkiye’de eğitim alanların sayısı da giderek artıyor. Türkiye’nin gönül elçileri olarak kabul edilen mezunlar, Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ikili ilişkilere birçok alanda katkı sağlıyorlar. Siyasetten akademiye, sanattan ekonomiye farklı alanlarda faaliyet gösteren Türkiye Mezunları, kamu diplomasisi hedeflerinin gerçekleştirilmesinde de önemli rol oynuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Mezunlarının sayısı giderek artıyor: Kendi ülkelerine birçok alanda katkı sağlıyorlar
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Dünyanın 184 ülkesine yayılan Türkiye Mezunlarının sayısının 150 binin üzerinde olduğu tahmin edilirken, kayıtlı onaylı mezun sayısı ise 120 bin. Dünyanın 30 ülkesinde 34 Türkiye Mezunları Derneği bulunuyor. Dünyanın 56 ülkesinde 111 Türkiye Mezunları Buluşması gerçekleştirildi. 2021 Türkiye Mezun Ödülleri için 5 kategoride 1000’i aşkın başvuru alındı. Türkiye Mezun Dernekleri tarafından gerçekleştirilen 75 projeye YTB ile proje desteği sağlandı.

  • Türkiye Mezunlarından olan Filistinli Abdulkadir Steih da Türkiye bursları ile doktorasını yaparak, döndüğü ülkesinde Osmanlıca öğretiyor.

Türk üniversitelerinde yabancı öğrenci sayısı artıyor: Hedef Avrupalı öğrenci
GÜNDEM
Türk üniversitelerinde yabancı öğrenci sayısı artıyor: Hedef Avrupalı öğrenci

Türkiye'de okuyan Filistin'de Osmanlıca eğitimi veren Dr. Abdulkadir Steih
Türkiye'de okuyan Filistin'de Osmanlıca eğitimi veren Dr. Abdulkadir Steih

'Artık dünyanın her yerinden bir dostum var'

Türkiye'nin sağladığı burs imkânı ile doktora eğitimini 2016 yılında Marmara Üniversitesinde “Kudüs Sancağında Osmanlı İdaresi” başlıklı tezi ile yapan Dr. Abdulkadir Steih, sonrasında ülkesine döndü. Türkiye'de okumuş olmaktan duyduğu memnuniyeti “Kimse ellerine su dökemez” sözleriyle ifade eden Steih, uzmanlık alanı Osmanlı Devleti ile ilgili olduğu için doktora için Türkiye’yi tercih ettiğini söyledi. “Artık dünyanın her yerinden bir dostum var” diyen Steih,”Hemşerilerime Türkiyeyi ziyaret etmelerini her zaman tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Yabancı öğrencilerin Türkiye’ye akın ettiğini söyleyen Steih, Yunus Emre Ramallah Türk Kültür Merkezi’nde yönetici olarak görev yapıyor. Steih, “İşimin büyük kısmı Filistinli kardeşlerimize Türk kültürünü tanıtmak, Türkçe ve Osmanlıca öğretmek ile geçiyor” dedi.

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