Türkiye Yüzyılı'nın kabinesi açıklandı: Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini açıkladı.

Yeni kabinede dikkat çeken isimler bulunurken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının başına da Alparslan Bayraktar getirildi.

2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yapan Bayraktar, kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.

Alparslan Bayraktar kimdir?

Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.

Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yapmıştır. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütmektedir.

Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır.