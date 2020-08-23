Sevinemediler: CHP ve İYİ Partili isimlerden Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi karşısında pes dedirten açıklamalar

Muhalefet son bir ayda girdiği sınavların hepsinden zayıf not aldı. Ayasofya’nın ibadete açılışında milletin sevincine ortak olmayan, ABD’nin başkan adayı John Biden’ın küstahça yaptığı açıklamalara sessiz kalan muhalefet, şimdi de ülke tarihinin en büyük doğalgaz keşfinden rahatsız oldu.

CHP ve İYİ Parti ile destekçisi gazeteci ve sözde aydınlar, enerjideki milli adımları itibarsızlaştırmak için birbirleri ile yarıştı. Kimisi 2 günde enerji uzmanı oldu, kimisi üretim maliyet analizleri yaptı, kimisi işi bulunan doğalgazın millete zararı olacağı iddiasına kadar götürdü. Bu konuda her zamanki gibi CHP başı çekti. 65 milyar dolarlık keşif için hayırlı olsun bile diyemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun koyduğu ‘konuşma yasağına’ rağmen, partinin önde gelen isimleri skandal açıklamalarda bulundu.

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HALKA FAYDASI OLMAYACAK

Halk TV’de katıldığı bir programda doğal gazın bulunmasının vatandaşa bir faydasının olmadığını iddia eden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke şu ifadelerini kullandı: “Var bu kaynak. Varsa bu kaynak Türkiye’ye kalkınma getirir mi sorusunun yanıtı ‘Hayır’ olduğu için endişeliyiz zaten. İktidarın yaptığı tüm projelerde yaptığı yandaşa kaynak aktarmak oldu. Nitekim böylesi enerji kaynağı bulunacak olsa bile ortaya çıkacak iktidar zihniyetiyle süre alacaktır. Hem de o yatırımdan yapılacak olan sözleşmeden halk fayda almayacaktır.”

OYNAT 01:56 CHP'li Selin Sayek Böke: Doğal gazın halka faydası yok, hatta faturaları yükseltir CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV'de Türkiye'nin doğal gaz bulduğu iddialarını değerlendirdi. Böke, 'Varsa o kaynak, 'Türkiye'ye kalkınma getirir mi' sorusunun cevabı hayır. Hatta yapılacak yatırımlar nedeniyle fatura daha da artacak' diye konuştu. BiP'te paylaş

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63 YIL SONRA

Hüsnü Bozkurt'un paylaşımı

Sosyal medya hesabında kendi partisinin idam ettirdiği Adnan Menderes dönemini işaret eden CHP’li Hüsnü Bozkurt, “Yıl 1957. Adnan Menderes Başbakan. 1950 Mayıs’ından beri DP iktidarda. İşler iyi gitmiyor, dış borçlar boyu aşmış, halk burnundan soluyor... 2 Ocak 1957 tarihli Yeni Sabah gazetesi manşetten #mujdelerolsun demiş. “Trakya’da zengin petrol bulundu!” 63 yıl önce, 63 yıl sonra...” dedi.

CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir de 2 yıldır bölgede sismik arama ve sondaj çalışması yürüten bakanlığın rezerv miktarı açıklamasını eleştirdi: “Daha kuyu hedef seviyeye erişmeden “rezerv” açıklamak... Kolay gelsin... Tek kuyuyla bu olmaz..”

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BEKLENTİYİ YÜKSELTMEYİN

CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de yine çift taraflı bir açıklama yaptı. Bir yandan “Hayırlı olsun” diyen İnce, ardından yine CHP jargonuyla eklemesini yaptı: “Döviz rezervlerini eritip, önceden ‘müjde’ diye beklentiyi yükseltmek yerine, ülkemiz için esas rezervin demokrasi, hukuk ve bilimde olduğu unutulmamalıdır…’’

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Pes artık dedirttiler

İşte CHP’nin önemli isimlerinin pes dedirten yorumları:

* Abdüllatif Şener: “Doğal gaz! Hükümet’in açıklamaları tamamen doğruysa bile; 320 milyar m3 gazın tamamı Türkiye’nin sadece 5 yıllık ihtiyacı kadardır. Çıkarma işi yandaşa veya yabancıya verilirse, Türkiye’ye sadece 8 milyar dolar kalacaktır. Nokta!”

* Ünal Çeviköz, “Cari uçuk ne kadar?”

* Erdoğan Toprak: “İktidar 2018-2019’da seçim öncesi Sakarya ve Trakya’da doğal gaz müjdesi vermişti, hala çıkarılamadı! İşsizliğe, enflasyona, milletin derdine çare olmadı! Şimdi hem #Korona hem ekonomik buhrandan bunalan halkımız sağlık-iş-aş ve refah müjdesine hasret. Müjde’nin içi yine boş olmasın!.”

* Gürsel Tekin: “Yaklaşık 8 yıllık yerli tüketime denk 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasını memnuniyetle karşıladım. Umarım bu kaynak etkin ve verimli kullanılır. Geçen yıl 20 trilyon metreküp doğalgaz bulunmuştu. Sn. Cumhurbaşkanı özel tören yapmamıştı. Umarım o rezervden de yararlanırız.”

Gürsel Tekin'in paylaşımı

* Mehmet Bekaroğlu: “Dolar 320 milyar metreküp doğalgaza inanmadı mı; yarım saatte 10 kuruş arttı...”

Mehmet Bekaroğlu'nun paylaşımı

GÜNDEM Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik

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İYİ Parti de CHP’nin kuyruğunda

Milliyetçi ideolojiye sahip olduğunu öne süren İYİ Parti’den de tuhaf yorumlar geldi.

* İYİ Parti Milletvekili Koray Aydın: "Bugün duyurulan ‘müjde’nin, AK Parti iktidarlarında ilgili bakanlarca hemen her seçim öncesi açıklanan ve maalesef sonuç alınamayan müjdelerden biri olmamasını da ümit ediyoruz”

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* İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır: "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi değil bu; 18 yıllık iktidarda, sık sık, lazım oldukça, seçim yaklaştıkça, özetle; Türkiye tarihinin"EN ÇOK KEŞFEDİLEN"doğalgaz yatağı bu.. 8'inci müjde bu..Tek fark, adı Tuna1'di, Sakarya olmuş.. Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin!”

Ümit Dikayır'ın paylaşımı

TWİTİNİ SİLDİ

* İYİ Partili Metin Ergün, "Tek kuyu 320 milyar metreküp. Beklentiler Akdeniz’e havale edildi. Tek kuyuyla rezerv açıklanmaz. 320 milyar metreküpte çok ekonomik değil. Dağ fare doğurdu.” mesajını paylaştı. Ergün, tepki toplayınca mesajını silmek zorunda kaldı.

Metin Ergün'ün paylaşımı

YALANCI ÇOBAN

* İYİ Partili Aytun Çıray Halk TV’de şunları söyledi: "Şimdi siz bu detayları söylemeyeceksiniz. Devlet ciddiyetine yakışmayacak şekilde iki gün önce çıkacaksınız ve bir müjde vereceğinizi söyleyeceksiniz. O müjdeyi de başka kanallardan iş insanları öğrenecek. Milyonlarca doları vuracak. Esas müjde zengine olacak. Aç oturan vatandaş sorasından yine aç kalkacak. Bu gündem değiştirmekten başka bir şey değildir. ‘Libya’ dediler olmadı. ‘darbe’ dediler olmadı. ‘Trump’ dediler olmadı. ‘Ayasofya’ dediler tutmadı. Her sene bir petrol her sen bir doğalgaz. Hepimiz yalancı çoban hikayesini biliriz. Belkide doğru. 29 kere doğru olayan bir açıklama yaparsanız 30’uncuya biz nasıl inanalım.”

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