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Gündem Sevinemediler CHP ve İYİ Partili isimlerden Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi karşısında pes dedirten açıklamalar
POLİTİKA

Türkiye'de muhalefet ülke tarihinin en büyük doğal gaz keşfinden rahatsız oldu

Sevinemediler: CHP ve İYİ Partili isimlerden Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi karşısında pes dedirten açıklamalar

Ayasofya’nın açılışında milletin sevincine ortak olmayan, Biden’ın küstah açıklamalarına sessiz kalan muhalefet, şimdi de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinden rahatsız oldu. CHP, İYİ Parti, destekçi gazeteci ve sözde aydınlar, enerjideki milli adımları itibarsızlaştırmak için birbirleri ile yarıştı, skandal açıklamalar pes dedirtti.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener

Muhalefet son bir ayda girdiği sınavların hepsinden zayıf not aldı. Ayasofya’nın ibadete açılışında milletin sevincine ortak olmayan, ABD’nin başkan adayı John Biden’ın küstahça yaptığı açıklamalara sessiz kalan muhalefet, şimdi de ülke tarihinin en büyük doğalgaz keşfinden rahatsız oldu.

CHP ve İYİ Parti ile destekçisi gazeteci ve sözde aydınlar, enerjideki milli adımları itibarsızlaştırmak için birbirleri ile yarıştı. Kimisi 2 günde enerji uzmanı oldu, kimisi üretim maliyet analizleri yaptı, kimisi işi bulunan doğalgazın millete zararı olacağı iddiasına kadar götürdü. Bu konuda her zamanki gibi CHP başı çekti. 65 milyar dolarlık keşif için hayırlı olsun bile diyemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun koyduğu ‘konuşma yasağına’ rağmen, partinin önde gelen isimleri skandal açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada tek konu 'müjde': CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı
TEKNOLOJİ
Sosyal medyada tek konu 'müjde': CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı

HALKA FAYDASI OLMAYACAK

  • Halk TV’de katıldığı bir programda doğal gazın bulunmasının vatandaşa bir faydasının olmadığını iddia eden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke şu ifadelerini kullandı: “Var bu kaynak. Varsa bu kaynak Türkiye’ye kalkınma getirir mi sorusunun yanıtı ‘Hayır’ olduğu için endişeliyiz zaten. İktidarın yaptığı tüm projelerde yaptığı yandaşa kaynak aktarmak oldu. Nitekim böylesi enerji kaynağı bulunacak olsa bile ortaya çıkacak iktidar zihniyetiyle süre alacaktır. Hem de o yatırımdan yapılacak olan sözleşmeden halk fayda almayacaktır.”

CHP'li Selin Sayek Böke: Doğal gazın halka faydası yok, hatta faturaları yükseltir
OYNAT 01:56
CHP'li Selin Sayek Böke: Doğal gazın halka faydası yok, hatta faturaları yükseltir
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV'de Türkiye'nin doğal gaz bulduğu iddialarını değerlendirdi. Böke, 'Varsa o kaynak, 'Türkiye'ye kalkınma getirir mi' sorusunun cevabı hayır. Hatta yapılacak yatırımlar nedeniyle fatura daha da artacak' diye konuştu.


63 YIL SONRA

Hüsnü Bozkurt'un paylaşımı

Sosyal medya hesabında kendi partisinin idam ettirdiği Adnan Menderes dönemini işaret eden CHP’li Hüsnü Bozkurt, “Yıl 1957. Adnan Menderes Başbakan. 1950 Mayıs’ından beri DP iktidarda. İşler iyi gitmiyor, dış borçlar boyu aşmış, halk burnundan soluyor... 2 Ocak 1957 tarihli Yeni Sabah gazetesi manşetten #mujdelerolsun demiş. “Trakya’da zengin petrol bulundu!” 63 yıl önce, 63 yıl sonra...” dedi.

CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir de 2 yıldır bölgede sismik arama ve sondaj çalışması yürüten bakanlığın rezerv miktarı açıklamasını eleştirdi: “Daha kuyu hedef seviyeye erişmeden “rezerv” açıklamak... Kolay gelsin... Tek kuyuyla bu olmaz..”

CHP'den şaşırtmayan açıklama: Erdoğan'ın müjdesi istifa ettiğini açıklaması olur
GÜNDEM
CHP'den şaşırtmayan açıklama: Erdoğan'ın müjdesi istifa ettiğini açıklaması olur

BEKLENTİYİ YÜKSELTMEYİN

  • CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de yine çift taraflı bir açıklama yaptı. Bir yandan “Hayırlı olsun” diyen İnce, ardından yine CHP jargonuyla eklemesini yaptı: “Döviz rezervlerini eritip, önceden ‘müjde’ diye beklentiyi yükseltmek yerine, ülkemiz için esas rezervin demokrasi, hukuk ve bilimde olduğu unutulmamalıdır…’’

Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik
GÜNDEM
Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik

Pes artık dedirttiler

İşte CHP’nin önemli isimlerinin pes dedirten yorumları:

* Abdüllatif Şener: “Doğal gaz! Hükümet’in açıklamaları tamamen doğruysa bile; 320 milyar m3 gazın tamamı Türkiye’nin sadece 5 yıllık ihtiyacı kadardır. Çıkarma işi yandaşa veya yabancıya verilirse, Türkiye’ye sadece 8 milyar dolar kalacaktır. Nokta!”

* Ünal Çeviköz, “Cari uçuk ne kadar?”

* Erdoğan Toprak: “İktidar 2018-2019’da seçim öncesi Sakarya ve Trakya’da doğal gaz müjdesi vermişti, hala çıkarılamadı! İşsizliğe, enflasyona, milletin derdine çare olmadı! Şimdi hem #Korona hem ekonomik buhrandan bunalan halkımız sağlık-iş-aş ve refah müjdesine hasret. Müjde’nin içi yine boş olmasın!.”

* Gürsel Tekin: “Yaklaşık 8 yıllık yerli tüketime denk 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasını memnuniyetle karşıladım. Umarım bu kaynak etkin ve verimli kullanılır. Geçen yıl 20 trilyon metreküp doğalgaz bulunmuştu. Sn. Cumhurbaşkanı özel tören yapmamıştı. Umarım o rezervden de yararlanırız.”

Gürsel Tekin'in paylaşımı

* Mehmet Bekaroğlu: “Dolar 320 milyar metreküp doğalgaza inanmadı mı; yarım saatte 10 kuruş arttı...”

Mehmet Bekaroğlu'nun paylaşımı

Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik
GÜNDEM
Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik

Doğal gaz müjdesini hazmedemeyenlere Çelik'ten cevap: Sevinme duygusu nasip olmasını diliyoruz
GÜNDEM
Doğal gaz müjdesini hazmedemeyenlere Çelik'ten cevap: Sevinme duygusu nasip olmasını diliyoruz

İYİ Parti de CHP’nin kuyruğunda

Milliyetçi ideolojiye sahip olduğunu öne süren İYİ Parti’den de tuhaf yorumlar geldi.

* İYİ Parti Milletvekili Koray Aydın: "Bugün duyurulan ‘müjde’nin, AK Parti iktidarlarında ilgili bakanlarca hemen her seçim öncesi açıklanan ve maalesef sonuç alınamayan müjdelerden biri olmamasını da ümit ediyoruz”

* İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır: "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi değil bu; 18 yıllık iktidarda, sık sık, lazım oldukça, seçim yaklaştıkça, özetle; Türkiye tarihinin"EN ÇOK KEŞFEDİLEN"doğalgaz yatağı bu.. 8'inci müjde bu..Tek fark, adı Tuna1'di, Sakarya olmuş.. Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin!”

Ümit Dikayır'ın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracak
OYNAT 01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracak
AK Parti resmi Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından yapılan paylaşım büyük beğeni topladı.

MHP paylaştı: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor
OYNAT 00:51
MHP paylaştı: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunduğunu açıklamasının ardından, MHP'den tıklanma rekoru kıran paylaşım geldi, 'Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor.'


TWİTİNİ SİLDİ

* İYİ Partili Metin Ergün, "Tek kuyu 320 milyar metreküp. Beklentiler Akdeniz’e havale edildi. Tek kuyuyla rezerv açıklanmaz. 320 milyar metreküpte çok ekonomik değil. Dağ fare doğurdu.” mesajını paylaştı. Ergün, tepki toplayınca mesajını silmek zorunda kaldı.

Metin Ergün'ün paylaşımı

YALANCI ÇOBAN

  • * İYİ Partili Aytun Çıray Halk TV’de şunları söyledi: "Şimdi siz bu detayları söylemeyeceksiniz. Devlet ciddiyetine yakışmayacak şekilde iki gün önce çıkacaksınız ve bir müjde vereceğinizi söyleyeceksiniz. O müjdeyi de başka kanallardan iş insanları öğrenecek. Milyonlarca doları vuracak. Esas müjde zengine olacak. Aç oturan vatandaş sorasından yine aç kalkacak. Bu gündem değiştirmekten başka bir şey değildir. ‘Libya’ dediler olmadı. ‘darbe’ dediler olmadı. ‘Trump’ dediler olmadı. ‘Ayasofya’ dediler tutmadı. Her sene bir petrol her sen bir doğalgaz. Hepimiz yalancı çoban hikayesini biliriz. Belkide doğru. 29 kere doğru olayan bir açıklama yaparsanız 30’uncuya biz nasıl inanalım.”

Doğalgaz faturamız 13 milyar dolar: Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız
EKONOMİ
Doğalgaz faturamız 13 milyar dolar: Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız

Kasımpaşalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi açıklamasını kahvehanede heyecanla takip etti
OYNAT 01:00
Kasımpaşalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi açıklamasını kahvehanede heyecanla takip etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te duyurduğu müjdeye vatandaşların ilgisi büyük oldu. Kasımpaşa'da vatandaşlar, açıklama öncesi televizyon karşısına geçerek müjdeli haberi bekledi. Fatih sondaj gemisi tarafından doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesini vatandaşlar alkışlarla karşıladı.
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Sevinemediler: CHP ve İYİ Partili isimlerden Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi karşısında pes dedirten açıklamalar

Sevinemediler: CHP ve İYİ Partili isimlerden Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi karşısında pes dedirten açıklamalar
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