Tarih döndü muhteşem: Ayasofya'dan yükselen ezan sesiyle vatandaşlar gözyaşları ile namaz kıldı

Yüzbinlerin Ayasofya heyecanı önceki gün başladı. Vatandaşlar yer bulamayız endişesi ile geceyi Ayasofya civarında sabahlayarak geçirdi. Sabah namazını da Ayasofya önünde cemaatle kıldı.

FOTOĞRAF 9 Ayasofya'da sabah namazı: Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın etti 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Ancak gece boyu Ayasofya çevresinde bekleyen vatandaşlar sabah namazını hep birlikte kıldı. BiP'te paylaş

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Sabah güneşin doğuşu ile birlikte de valilik tarafından belirlenen alana akın başladı. Türkiye’nin ve İstanbul’un dört bir yanından gelen vatandaşlar saat 10:00’da üst araması ile ateş ve maske kontrolünün ardından alana alındı.

Vatandaşların alana kabulü ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti başladı. Güzel Kur’an okuma yarışmalarında dereceye giren hafız ve hocalar, kıraatları ile Ayasofya’nın kubbelerini inletti. Ardından tekbirler ve salavatlar getirildi. Cami içinin görüntüleri canlı olarak meydanlara kurulan dev ekranlardan izlene bildi.

OYNAT 00:35 Ayasofya Camii'ndeki çalışmalar canlı olarak ekrana yansıtıldı Ayasofya Camii açılış programına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Akşam namazında ses sistemi denenirken, Ayasofya Camii'nin içi, kurulan iki dev ekranda canlı olarak yayına veriliyor. Caminin içi vatandaşlar tarafından canlı olarak izleniyor. BiP'te paylaş

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TÜM ALANLAR DOLDU TAŞTI

Cuma namazına yaklaşık 2 saat kala namaz için ayrılan tüm alanlar dolunca, vatandaşlar kontrol noktalarının dışında kaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, misafir girişlerinin durdurulduğunu duyurdu. Ancak vatandaşlar yine de geri dönmek yerine bulundukları yere seccadelerini sererek Ayasofya’ya yüzlerce metre uzaklıktan tekbirler getirip dualara eşlik etti.

FOTOĞRAF 8 Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı öncesi vatandaşlar dün akşam saatlerinden itibaren cami çevresinde toplandı. Geceyi cami çevresinde sabahlayarak geçiren vatandaşlar, gün ağarınca bir araya gelerek dualar okudu. Tekbirler getirerek dua eden vatandaşlar, cuma namazını beklemeye başladı. Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor Ayasofya Camii çevresinde kalabalık artıyor Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi vatandaşlar geceyi caminin çevresinde geçirdi. Gün ağardığında bölgede yoğunluğun arttığı görüldü. BiP'te paylaş

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GÜNDEM İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Ayasofya çevresinde namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu

CUMHURBAŞKANI KUR’AN OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur’an-ı Kerim okudu.

Ayasofya Camii’nin içi de saat 11.00’den itibaren dolmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin yanısıra bakanlar, milletvekilleri ve devlet adamları namazdan yaklaşık 1 saat önce camiye giriş yaparak dualara eşlik etti. 4 minareden 4 müezzinin okuduğu selaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim okudu. Erdoğan, Fatiha Suresi’ni ve Bakara Suresi’nin ilk 5 ayetini okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş program sonunda dua etti.

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KADINLAR DA SAF TUTTU

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılınan namazda kadınlar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve eski Başbakan Tansu Çiller’in yanı sıra programa bakanlar Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile şehit eşleri ve anneleri birçok kadın katıldı. Namaz vaktinin girmesi ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu. Hutbeyi irat eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, daha sonra Cuma Namazı da kıldırdı. Erbaş’ın namazda Fetih Suresi’den ayetler okuması dikkat çekti. Namaz dua ve tekbirlerle son buldu.

HAYAT Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü': Ayasofya'dan bugün kılınacak Cuma Namazı ile yeniden ezan ve dua sesleri yükselecek

OYNAT 00:00 Ayasofya Camii önünde kılınan akşam namazında gözyaşları döküldü Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar cemaat oluşturarak akşam namazı, ardından da şükür namazı kıldı. Cemaatle kılınan namaz sırasında bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü. Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar, tekbirler getirerek kararı sevinçle karşıladı. BiP'te paylaş

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Kılıçlı hutbe

Ali Erbaş, hutbeye kılıçla çıktı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra ilk hutbe okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbede şu ifadeleri kullandı: “Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih’in emaneti” başlıklı hutbesini okumak için minbere kılıçla çıktı. Allah’ın lütfu ve inayeti ile cumanın huzuru ve bereketinin Müslümanların üzerine olmasını dileyen Erbaş, bu mübarek vakitte, bu mukaddes mekanda tarihi bir ana şahitlik edildiğini belirtti. Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu. Osmanlı’dan kalan bu geleneğe göre eski cami imam hatipleri, cuma ve bayram hutbeleri için minbere kılıçla çıkıyor. Geleneğin ardındaki hikaye ve mesaj şu şekilde: Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandığı Eski Cami’de cuma hutbeleri kılıçla veriliyor. Türk tarihinde kılıç kuşanmanın ayrı bir önemi vardır. Merasimler düzenlenir, o an bir bakıma ölümsüzleştirilir. Tarihteki Türk devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğu’nda bu anın anlamı daha da bir özeldir. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor. Hutbeye kılıçla çıkmasını da değerlendiren Erbaş, “Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah.”

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OYNAT 01:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk namaz öncesi hutbeye fethin sembolü olan kılıç ile çıktı.



Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.



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OYNAT 02:49 Mustafa Armağan Ayasofya’daki kılıcı eline alıp sırrını anlattı: “Fetih ve ‘kılıç hakkı’ sembolü” İstanbul'un fethinin simgesi Ayasofya-i-Kebir Cami-i Şerifi bugün kılınan cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açıldı. Namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe vermek için minbere elinde kılıçla çıktı. Peki hutbe neden kılıçla verildi? Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Derin Tarih dergisi Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, o kılıcı eline alarak minberin basamağına oturdu ve Yeni Şafak okurları için Ali Erbaş'ın hutbe irad ettiği kılıcın tarihteki anlamını anlattı. Armağan, minberin üzerine asılan iki sancak halkında da bilgiler verdi. BiP'te paylaş

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Artık burası aslına döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii’nde kılınan cuma namazının ardından, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli ile aynı araçla gelerek, ziyaret ettiği türbenin girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, 86 yıllık bir süreç sonunda, Cumhur İttifakı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gayretleri neticesinde, yargının artık hakikatle görmesiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin aslına döndüğünü söyledi. Erdoğan, “Camiydi, tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Ama bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer” diye konuştu.

Erdoğan, bir gazetecinin “Şimdi de çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiniz” şeklindeki yorumu üzerine de “Şimdi de işin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabrini ziyaret edelim istedik” ifadelerini kullandı.

350 BİN KİŞİ KATILDI

Bir süre türbede kalan Erdoğan, “Her şeyden önce tabii ki müzeye çevrilmiş olan maalesef 34’te Ayasofya’yı, bizim şu anda aslına Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin on yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün Cuma namazına iştirak etmiş. Bu tabii çok çok önemli bir aşkın aslında mahsulüydü” dedi. Ziyaretin ardından Erdoğan ile Bahçeli aynı araçla türbeden ayrıldı.

FOTOĞRAF 15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan cuma namazının ardından, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aynı araçla gelerek, ziyaret ettiği türbenin girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süre türbede kalan Erdoğan, çıkışta da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: Her şeyden önce tabii ki müzeye çevrilmiş olan maalesef 34'te Ayasofya'yı, bizim şu anda aslına Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin 10 yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu tabii çok çok önemli bir aşkın aslında mahsulüydü. Bunu gerçekleştirmek ve ondan sonra içerdeki bütün ibadeti, taati Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle gerçekleştirdik. Tabii şimdi bundan sonra içeride ve dışarda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofya'mızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hep beraber biz emeği geçen tüm kardeşlerime, gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavrın inşallah birlik, beraberlik içerisinde devamını da Allah'tan diliyorum. Bir gazetecinin namazın hemen ardından türbeyi ziyaret ettiğini hatırlatması üzerine Erdoğan, Sahibi Fatih. diye konuştu. Erdoğan'a ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan da eşlik etti. Ziyaretin ardından Erdoğan ile Bahçeli aynı araçla türbeden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'in türbesinde: Namaza katılanların sayısını açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Türbeden çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün Cuma Namazı'na iştirak etmiş. Çok çok önemli bir aşkın mahsulüydü." dedi.

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Çok yakıştı

Ayasofya

Müslümanların 86 yıl aradan sonra serbestçe namaz kılabildiği Ayasofya’nın dün gece gökyüzünde hilâl ile birlikte çekilen fotoğrafları mest etti. Ayasofya Cami-i ile hilâlin aynı karede buluşması bu kartpostallık kare ile ölümsüzleşti.

OYNAT 00:58 İlk namaza hazırlanan Ayasofya Camii'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu 86 yıl sonra tekrardan ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklarda sona gelindi. İlk namazın beklendiği Ayasofya'da gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Drone ile çekilen görüntülerde gün batımı ile kızıla bürünen gökyüzü Ayasofya'ya manzarasına eşsiz güzellik katıyor. Mavi, sarı, ve kızıl renklerinin biriyle müthiş uyumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne seriliyor. BiP'te paylaş

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Kuş gibi uçuyorum

İsmail Kandemir

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, “Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim, çok mutluyum. Başardık” dedi.

Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 26 yıl önce başlattığı mücadeleyi kazanarak ibadete açılmasının önünü açan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, tarihi anlara yerinden tanıklık etti.

86 yıl sonra cuma namazını kılan ve tarihi ana tanıklık eden İsmail Kandemir, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi için verdiği mücadeleyi anlattı:

“Ayasofya benim için bir Kızıl Elma. 1966 yıllarında Ayasofya’ya gider gizli gizli namaz kılardım. Şimdi daha açıkta namaz kılmak için buraya geldim. 1966 yılından beri devam eden bir Kızıl Elma savaşı ve savaşta galibiyet...Kuşlar gibi uçuyorum. İlk davayı 1994 yılında Danıştay’a açtım. O zaman yetkisizlikten reddedildi. Daha sonra Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği kurarak Ayasofya’nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın iptali istemiyle Danıştay’a yeniden dava açtım.

TORUNUMLA GELDİM

50 tane dava açtım ve 2016 yılındaki son davayı kazandım. Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık. Cumhurbaşkanımız’la şimdi camide konuşup saf tutacağız. Torunumla geldim. Ayasofya benim için Kızıl Elma ve erişilmesi gereken bir ideal ve bu ideali gerçekleştirdik.” Ayasofya Camii’ni ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Kandemir, “Biz de namaz kılmaya devam edeceğiz. Mutluluk verici bir olay” dedi.

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HAYAT Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vefa: Danıştay sürecini başlatan İsmail Amca ile Ayasofya'da yan yana saf tutacaklar

OYNAT 00:00 Ayasofya davasının gerçek kahramanı İsmail amca: O kadar heyecanlıyım ki görmek ve onu yaşamak istiyorum Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesine dair uzun yıllar mücadele eden İsmail Kandemir, 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazına katılacak olmanın heyecanını yaşıyor. İsmail amca, 'Kalbim pıt pıt atıyor' dedi. BiP'te paylaş

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Kavuştuk

Vatandaşların Ayasofya heyecanı cuma namazı sonrasında da devam etti. Kutsal mabed, akşam ve yatsı namazlarında da dolup taştı. İçeri giremeyenler namazlarını Sultanahmed Camii ile Ayasofya arasındaki bahçede eda etti.

***

Mustafa Güdü

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar İstanbul’a akın etti.Tekerlekli sandalyeyle kontrol noktasına gelen 82 yaşındaki Mustafa Güdü, Samsun’dan belirterek şöyle dedi: “Ayasofya fetih camisi. Burada 86 yıl sonra namaz kılacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Benim için çok önemli, bu yaştan sona bir daha burada ya namaz kılabilirim ya da kılamam. Yolda biraz zorlandım ama bu hiç önemli değil.”

* Ankara’dan İstanbul’a ulaşan Elife Kemer (67): “Tek emelim Ayasofya’da bir Cuma namazı kılmaktı. İnşallah Rabbim kılmayı nasip eder. Ankara Mamak’tan buralara kadar geldim. Başkentin, Ankara’nın buraya selamını getirdim. Allah Cumhurbaşkanımız’dan razı olsun.”

* Elazığ’dan gelen Faysal Karakuş: “86 yılın verdiği özlem her şeye değer. Allah’a bin şükür ki böyle bir günü görmek bizlere nasip oldu. Çok mutluyuz.” Almanya’dan geldiler.

* Almanya’dan 2 çocuğuyla gelen İkbal Çetin: “Haberi alınca çok mutlu olduk. Bunun ötesi yok, asırlardır beklenen bir şeydi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun.” İkbal Çetin’in kızı Seher Çetin ise “Tarihi anı kaçırmak istemedik, burada bulunmak istedik. Onun için hemen geldik. Duyar duymaz izin aldım. Çok gurur verici. Daha önce de Ayasofya’yı ziyaret etmiştik. İbadete açık olmaması üzüyordu, açılınca mutlu olduk” diye konuştu.

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* 11 yaşındaki Sakaryalı Ahmet Salih Şimşek: “Çok mutluyuz. Büyüdüğümde kendi çocuklarıma bu anı anlatmak istiyorum. Hafızlık eğitimi alıyorum, tamamladığım zaman Ayasofya’da görev yapmak istiyorum.”

FOTOĞRAF 37 Ayasofyaya bilet alarak değil abdest alarak girme vaktimiz gelmiştir Rabbim bize nice güzel fetihler nasip eyle. Dermanımız davamızda gizlidir. Lütfen gercek ol Ayasofya Şu notu unutmayın Reis 15 temmuz 14:53'te açar Ayasofya'yı. Biz seni hep cami bildik. O gün, hep birlikte Allahu Ekber! Göğe doğru yükselen minarelerine müminlerin tekbirleri, salavatları, aminleri eşlik etsin. Yükselsin minareden tekbir sesleri Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya.. Ve yaklaşıyor yaklaşmakta olan Ayasofya'nın cami olmasını istemeyenlere inat #AyasofyaCamidir. Ayasofya, Ey muhteşem mabet; Gel etme, Bizi terketme!... Bizler, Fatih'in torunları, yakında putları devirip, Yine seni camiye çevireceğiz. Seni görmek için gittiğim İstanbul'a İçinde namaz kılmak için de gideceğim inşallah. Ayasofya'yı, artık önüne geçilmez bu sel açacak... Bekleyin gençler!.. Biraz daha rahmet yağsın... Sel yakındır. Çok şükür, bu güne kadar hep cami diye telafuz ettim Ayasofya'nın değerini anlamını bilemeyen,bilmek istemeyen batı özentisi cahillerin artık susma vakti geldi. Ayasofya İstanbul Fethinin sembolüdür. O kadar şehidi boşuna mı verdik? Ayasofya müze veya kilise değil camiidir. Ayasofya’ya halı almak ne demek?Ayasofya’ya halı olurum.. Bundan böyle #AyasofyaCamidir diyeceksiniz! Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes.. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es.. Ayasofya namazın yeniden dirilişi imanın tazelenişi olmalı Sabredenlere mükâfatları elbette hesapsız olarak verilir. Hasretle beklenen, o kardan aydınlık sabahlara doğru... Secde ettiğimiz an başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir. Kaybettiklerimizi bir bir geri alıyoruz. #AyasofyaCamidir Bir gün gelecek #Kudüs de özgürlüğüne kavuşacak! Bugünleri gösteren yüce Rabbime hamd olsun. #AyasofyaCamidir #AyasofyaCamidir bize Fatih'in emanetidir.. Ne demişti Necip Fazıl:gençler bugün mü, yarın mi bilmem fakat, Ayasofya açılacak! Zulüm 2020'de bitti diyeceğiz! Ey İslam’ın nuru, Türklüğün gururu Ayasofya! Bir akıl gelecek ki ; akıllar delirecek. Bu yıl #15Temmuz tarihî bir âna şahitlik edecek! Türkiye’nin istiklâl ve istikbal mücadelesinde bir milat olarak tarihe geçecek... Bir Cuma ansızın gelebiliriz... Onu müze yapıp zincire vuran zihniyet utansın! Zulüm bitti Ayasofya.. Hasret sona eriyor. Ayasofya asliyetine kavuşuyor. Ver Mehteri! Sana ulaşmak için kerpetenlerle Sur'un dişlerini söktük! #AyasofyaCamidir gecenin gündemi oldu: Ayasofya'ya bilet alarak değil abdest alarak girme vaktimiz gelmiştir Danıştay'ın, 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için açılan davanın kararını yarın açıklaması beklenirken gece saatleri boyunca Twitter'da #AyasofyaCamidir hashtagine zirveye oturdu. Kullanıcılar Ayasofya'nın tekrar cami olması için binlerce tweet attı. İşte o paylaşımlardan bazıları.... BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Osmanlı padişahları Ayasofya'yı nasıl şekillendirdi? Yüzyıllarca benzeri yapılamayan Ayasofya, o vakte kadar yeryüzünün en büyük, en parlak ve en şöhretli mabediydi. Ayasofya'nın günümüze kadar muhafaza edilmesindeki en büyük etken Osmanlı Devleti'nin bu mabede vermiş olduğu değer. Hükümdarlar Ayasofya'nın bakımına ve cami olarak zenginleşmesine bizzat itina gösterdi. Peki, Osmanlı padişahları Ayasofya'yı nasıl şekillendirdi?

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GÖZYAŞLARI İLE ŞÜKÜR NAMAZI

Cuma namazının ardından Ayasofya Camii vatandaşların ziyaretine açıldı.

Cuma namazının ardından camide dezenfektan işlemleri yapıldı. Dezenfektan işlemlerinin tamamlanmasının ardından ziyaretçiler kontrollü şekilde gruplar halinde camiye alındı.

Cuma namazının ardından Ayasofya Camii vatandaşların ziyaretine açıldı. Büyük bir coşkuyla 86 yıl sonra cami olarak içeriye giren vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Tekbir sesleri ile camiye giren vatandaşlar şükür namazları kıldı. Cami içerisinde bulunan fresklerin beyaz bezlerle kapatıldığı görüldü. Cami içerisindeki alanlara halı döşenirken geri kalan alanlardaki çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. Vatandaşların yoğun bir şekilde Ayasofya’ya girmeye çalışması üzerine kısa süreli izdiham yaşandı. Bunun üzerine görevliler cami içerisini boşaltmak zorunda kaldı.

OYNAT 01:00 Ayasofya-i Kebir Camii'nde secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne girişinde okunan secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı.

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FOTOĞRAF 42 Ayasofya Camii'nin açılışı Twitter'da TT oldu: Kılıç ve sancak paylaşımları öne çıktı Danıştay kararı ile 86 yıl önce müzeye çevrilen Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet vermeye başlaması İslam alemi arasında büyük bir coşkuya sebep oldu. Dünyanın dört bir yanından insanlar bu özel anı kaçırmamak için Ayasofya'ya akın etti. Twitter'da da Ayasofya Camii açılışı gündem oldu. Diyanet İşleri Erbaş'ın hutbeye kılıç ile çıkması ise en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte vatandaşların Twitter'daki Ayasofya paylaşımları: BiP'te paylaş

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Yeşil sancak asıldı

Fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asıldı.

Ayasofya Camii’nde ilk namaz öncesi minbere iki yeşil sancak asıldı. Sancaklar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce kişi bu fotoğrafı farklı notlar ekleyerek paylaştı. Osmanlı İmparatorluğu fethin sembolü olarak ‘Yeşil Sancak’ kullanıyordu. Fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.





ERDOĞAN’DAN HAT TALiMATI

Ayasofya'nın tabelası

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tabelasındaki hattın tasarımını yapan hattat Mehmet Özçay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğini açıkladı. Özçay, “Çalışmam Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da ulaşmış ve takdirine mazhar olmuş. Ancak kendisi tapu kaydındaki şekliyle ‘Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ şeklinde yazılmasını istedi. Ben de bu şekil üzerinde yoğunlaştım ve nihayet klasik usulde celi sülüs hattıyla hicri 1441 (miladi 2020) tarihli bu hat istifi ortaya çıktı” dedi.

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OYNAT 01:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nin yeni tabelası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik etti. Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yaptı. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaş Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için bekledi. BiP'te paylaş

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İNCE NAMAZI MEYDANDA KILDI

Muharrem İnce

CHP eski milletvekili Muharrem İnce de cuma namazını kılmak için Yalova’dan İstanbul’a geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kendisini cuma namazı için Ayasofya Camii’ne davet ettiğini belirten Muharrem İnce, namazını caminin dışında Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii arasındaki bir meydanda vatandaşlarla birlikte kıldı. Yere serilen seccadede namazını kılan Muharrem İnce bir süre ceketiyle güneşten korunmaya çalıştı.

HAYAT Ayasofya'nın açılışında kimler olacak?

ALTUN’DAN 24 TEMMUZ PAYLAŞIMI

24 Temmuz 1999.

Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı.

Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı.

Hamdolsun... Allah ondan razı olsun... pic.twitter.com/5FnY5cFLjE — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 24, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir videoya da yer verdiği paylaşımda şunları kaydetti: “24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevi’nden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun...”

Kalbimizde Yasin zihnimizde Fetih

Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldığı cuma namazı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Albayrak, “Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Cam-i Şerifi’ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah” ifadelerini kullandı.

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Güne dair notlar

Alanlar yetmedi Yenikapı’da namaz kıldılar.

*Camiye sabah namazı için gelen vatandaşlar, bölgeye alınmayınca namazı güvenlik noktalarında kıldı.

* 11 noktada kurulan güvenlik noktalarında karşılanan vatandaşların ellerine görevliler dezenfektan sıktıktan sonra maske ve tek kullanımlık seccade verdi.

-Salgın nedeniyle cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere namaz için ayrılan 5 farklı açık alan tamamen doldu.

*17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1’i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yaptı.

*Açılış dolayısıyla 21 bin polis görev yaptı.

* Meydanda namazı bekleyenler “Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı” ile “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atarak tekbir getirdi.

* Beyazıt Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay ikram çadırları kurdu.

* Açılışı çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu takip etti.

* Caminin ibadete açılması, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının #AyasofyaCamii etiketi ile yaptığı paylaşımlar Twitter’da ilk sırada yer aldı.

* İzdihamı önlemek için tramvay seferleri durduruldu.

* Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve İstanbul genelinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne cuma namazı için gelen vatandaşların önceki durağı, Fatih Camisi ve Fatih Sultan Mehmet Türbesi oldu.

* Çemberlitaş yönünden gelen kalabalık bariyerleri yıktı, koşarak Ayasofya’ya ilerledi.