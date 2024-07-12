Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanının paylaşımına tepki: İzin vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı: İsrail Dışişleri Bakanı'nın saygısızlık, yalan ve iftiradan ibaret açıklamalar yapmaya devam ettiği görülmektedir.
Bu tarz beyanların, bölgemizin gerçek gündemini değiştirmesine izin vermeyeceğiz.
İsrail Hükümeti, masum Filistinlileri öldürerek iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışmakta; izlediği politikalarla bölgemizde huzursuzluk ve istikrarsızlığa neden olmaktadır.
İsrail Hükümeti, Gazze'de uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir.
Türkiye, Filistinlilerin haklarını savunmayı sürdürecektir.
Ayrıntılar geliyor....