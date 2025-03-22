Türkiye'nin dört bir yanında Nevruz coşkusu

Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Türkiye’de ve dünyada çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Diyarbakır’da DEM Parti öncülüğünde Nevruz etkinliği düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamaya çok sayıda kişi katıldı. Alanda kurulan bölümde istiflenen yaklaşık 3 ton odun ateşe verildi. Trakya Üniversitesi’nde akademisyenler ve öğrenciler Nevruz ateşini yakıp üzerinden atladı. Etkinlikte, çekiçle örste demir dövülmesinin ardından renkli yumurtalar tokuşturuldu. Ardahan'daki kutlamalarda halk oyunları ekibi gösteri yaptı, halk ozanları dinleti sundu. Kars'ta düzenlenen etkinlikte, Kafkas Halk Oyunları ve Yenişehir Ortaokulu halk oyunları ekibi gösteri sundu. Sinop Üniversitesi’ndeki etkinlerde Azerbaycanlı öğrenciler geleneksel oyunlarımı oynad. Kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da öğrenciler etkinlikler kapsamında yakılan ateşle ısındı. Kayseri, Kırşehir, Manisa, Çorum ve yurdun dört bir yanında Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.