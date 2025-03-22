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Türkiye'nin dört bir yanında Nevruz coşkusu

Türkiye'nin dört bir yanında Nevruz coşkusu

04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
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Baharın müjdecisi Nevruz, asırlardır devam eden geleneklerle Adriyatik'ten Çin'e kadar geniş bir coğrafyada kutlandı. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler de halaylarla ve eğlenceli yarışlarla renklendi.

Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Türkiye’de ve dünyada çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Diyarbakır’da DEM Parti öncülüğünde Nevruz etkinliği düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamaya çok sayıda kişi katıldı. Alanda kurulan bölümde istiflenen yaklaşık 3 ton odun ateşe verildi. Trakya Üniversitesi’nde akademisyenler ve öğrenciler Nevruz ateşini yakıp üzerinden atladı. Etkinlikte, çekiçle örste demir dövülmesinin ardından renkli yumurtalar tokuşturuldu. Ardahan'daki kutlamalarda halk oyunları ekibi gösteri yaptı, halk ozanları dinleti sundu. Kars'ta düzenlenen etkinlikte, Kafkas Halk Oyunları ve Yenişehir Ortaokulu halk oyunları ekibi gösteri sundu. Sinop Üniversitesi’ndeki etkinlerde Azerbaycanlı öğrenciler geleneksel oyunlarımı oynad. Kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da öğrenciler etkinlikler kapsamında yakılan ateşle ısındı. Kayseri, Kırşehir, Manisa, Çorum ve yurdun dört bir yanında Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

TÜRK COĞRAFYALARDA BAYRAM SEVİNCİ

Özbekistan'da resmi tatil ilan edilirken, ülkenin her yerinde bayram kutlamaları yapıldı. Tören alanında bayram sofrası kurularak davetlilere nevruza özel sümelek tatlısı, halim, kök samsa ve Özbek pilavı gibi yemekler ikram edildi. Nevruz'un Azerbaycan'daki simgelerinden "Köse ve Keçel" ile "Bahar Kız"ın eğlenceli sunumları, halk oyunları ekiplerinin müzik ve dans performansları ile cambazların heyecan verici gösterileri etkinliklere renk kattı. Kırgızistan'da ülkenin tüm ana meydanlarında geleneksel ve kültürel etkinliklerle kutlandı. Nevruz'un gelişini ve doğanın uyanışını simgeleyen tiyatro oyununun sahnelenmesiyle başlayan etkinlikte, halkın ekin ekmeye davet edilmesini konu alan sahne canlandırıldı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yakın Marneuli kentindeki kutlamalar, yoğun yağmur yağışına rağmen devam etti.



#Nevruz
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