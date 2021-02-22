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AYDİN MUĞLA

Türkiye!nin en yaşlı kayalarıyla dikkat çeken vadi

Türkiye'nin en yaşlı kayalarıyla dikkat çeken vadi: Kayaların oluşumu hakkında bilimsel veri yok

Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar ilginç görünümleri ile dikkat çekiyor. Yerleşim birimleri ile iç içe olan ilginç kayalar bilim-kurgu filmlerindeki görüntüleri andırıyor.

Haber Merkezi İHA
En genci 15 milyon, en yaşlısı ise bir milyar yaşında olduğu tahmin edilen ilginç kayalar, kırsal yerleşim birimleri ile iç içe girmiş durumda.
En genci 15 milyon, en yaşlısı ise bir milyar yaşında olduğu tahmin edilen ilginç kayalar, kırsal yerleşim birimleri ile iç içe girmiş durumda.

Muğla'nın Milas ve Yatağan ile Aydın’ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar, Yunanistan Meteora’daki kayalar ile büyük benzerlik taşıyor. En genci 15 milyon, en yaşlısı ise bir milyar yaşında olduğu tahmin edilen ilginç kayalar, kırsal yerleşim birimleri ile iç içe girmiş durumda.


İHA
Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar ilginç görünümleri ile dikkat çekiyor.

Kayaların oluşumu hakkında bilimsel veri yok

Yatağan'ın Hacıveliler, Katrancı, Yava, Turgutlar, Milas’ın Türbe, Bafa Gölü kenarı, Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Seferler ve Akçaova mahallesi arasında geniş bir alana yayılan ilginç kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri yok. İlginç kayaların nasıl oluştuğu konusunda iklim şartları en önemli faktör olarak gösterilirken, tonlarca ağırlığında birbirinden bağımsız kayaların üst üste yıllarca durması meraklı vatandaşların ilgisini bu alanlara çekmeye başladı.

İHA
Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar ilginç görünümleri ile dikkat çekiyor.

Karayolu üzerinde

Aydın’ın Çine ilçesi ile Muğla’nın Yatağan ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde bulunan Gökbel Vadisi kayaçları, karayolunda seyreden vatandaşların da ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında değişik şekillerde ve ilginç görünümlü kayalıkları gören vatandaşlar fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

İHA
Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar ilginç görünümleri ile dikkat çekiyor.

"Türkiye’nin en yaşlı ve en genç kayaçları"

Yatağan’ın gönüllü kültür sanat elçisi olarak bilinen araştırmacı-yazar Tarcan Oğuz, kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise bir milyar yaşında olduğunu söyledi. Oğuz, “Şu an bulunduğumuz bölge Gökbel Vadisi Haciveliler bölgesi. Kayalar Türkiye’nin en yaşlı ve en genç kayaçları bunlar. En genç kayaçlar 15 milyon yaşında. En yaşlı kayaçlar da bir milyar yaşında. Metaforik kayaçlardır. Bunlar görsel olarak ender bulunan kayaçlardır. Bu kayaçların 400-600 milyon yaşında olanlar da maden ve mermer yataklarını oluşturmaktadır. Bu bölgede 45 adet mermer ocağı, maden ocakları kömür işletmeleri bulunmaktadır. Buralarda feldspat ve krom işletmeleri de bulunuyor” dedi.

"Tanıtım eksikliği var"

Tarcan Oğuz bölgenin tanıtım eksikliği bulunduğunu, tanıtım yapılması durumunda çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini bu alanların çekebileceğini belirtti. Oğuz, “Bu bölgenin tanıtım anlamında eksikleri var. Bu alan Yatağan Jeopark projesi alanı içinde. Yeni yeni tanıtımlara başladı. Yabancı ve yerli turistler yavaş yavaş gelmeye başladı” dedi.

Tunceli'nin 'peri bacaları' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
FOTOĞRAF 12
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Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Mazgirt ilçesi, yılın her döneminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri oluyor.
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Mazgirt Kalesi ve Bağın Kaplıcaları'nın bulunduğu ilçede, Oruç köyü civarındaki bir dağın yamacında yer alan peribacası görünümlü kayalar dikkati çekiyor.
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Karlı dağlar ve ormanlar ile bütünleşen bu kaya oluşumlar, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere yöreyi ziyarete gelenlerden ilgi görüyor.
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Fotoğraf sanatçısı Malik Kaya, kayaların Kapadokya'daki peri bacalarını andırdığını söyledi.
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Bölgede peri bacalarına benzeyen çok sayıda kayanın olduğunu belirten Malik Kaya, Haftanın belirli günlerinde Tunceli'nin çeşitli alanlarına geziler gerçekleştiriyoruz. Bazen karla kaplı Ovacık ilçesine, bazen de ilkbahar havasının yaşandığı Çemişgezek ilçesine yolumuz düşüyor. Bugün de rotamızı Mazgirt ilçemize çevirdik dedi.
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Kaya, Mazgirt'in doğasıyla muhteşem bir ilçe olduğunu ifade ederek, Burası gerçekten çok güzel coğrafyaya sahip. Mazgirt Kalesi ve Bağın Kaplıcaları bu ilçede bulunuyor. İlçenin tarihi ve doğal güzellikleri var. Biz de yoldan geçerken dağlık bir alanda peri bacasını andıran kayalar ile karşılaştık. Birkaç kaç kilometre yürüdükten sonra kayaların bulunduğu alana ulaştık. Kendimi Kapadokya'da hissettim diye konuştu.
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Tunceli'nin 'peri bacaları' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, görünüşü peri bacalarını andıran doğal kaya oluşumları fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
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