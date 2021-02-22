Türkiye'nin en yaşlı kayalarıyla dikkat çeken vadi: Kayaların oluşumu hakkında bilimsel veri yok

En genci 15 milyon, en yaşlısı ise bir milyar yaşında olduğu tahmin edilen ilginç kayalar, kırsal yerleşim birimleri ile iç içe girmiş durumda.

Muğla'nın Milas ve Yatağan ile Aydın’ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar, Yunanistan Meteora’daki kayalar ile büyük benzerlik taşıyor. En genci 15 milyon, en yaşlısı ise bir milyar yaşında olduğu tahmin edilen ilginç kayalar, kırsal yerleşim birimleri ile iç içe girmiş durumda.





İHA Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar ilginç görünümleri ile dikkat çekiyor.

Kayaların oluşumu hakkında bilimsel veri yok

Yatağan'ın Hacıveliler, Katrancı, Yava, Turgutlar, Milas’ın Türbe, Bafa Gölü kenarı, Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Seferler ve Akçaova mahallesi arasında geniş bir alana yayılan ilginç kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri yok. İlginç kayaların nasıl oluştuğu konusunda iklim şartları en önemli faktör olarak gösterilirken, tonlarca ağırlığında birbirinden bağımsız kayaların üst üste yıllarca durması meraklı vatandaşların ilgisini bu alanlara çekmeye başladı.

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İHA Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar ilginç görünümleri ile dikkat çekiyor.

Karayolu üzerinde

Aydın’ın Çine ilçesi ile Muğla’nın Yatağan ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde bulunan Gökbel Vadisi kayaçları, karayolunda seyreden vatandaşların da ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında değişik şekillerde ve ilginç görünümlü kayalıkları gören vatandaşlar fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

İHA Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar ilginç görünümleri ile dikkat çekiyor.

"Türkiye’nin en yaşlı ve en genç kayaçları"

Yatağan’ın gönüllü kültür sanat elçisi olarak bilinen araştırmacı-yazar Tarcan Oğuz, kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise bir milyar yaşında olduğunu söyledi. Oğuz, “Şu an bulunduğumuz bölge Gökbel Vadisi Haciveliler bölgesi. Kayalar Türkiye’nin en yaşlı ve en genç kayaçları bunlar. En genç kayaçlar 15 milyon yaşında. En yaşlı kayaçlar da bir milyar yaşında. Metaforik kayaçlardır. Bunlar görsel olarak ender bulunan kayaçlardır. Bu kayaçların 400-600 milyon yaşında olanlar da maden ve mermer yataklarını oluşturmaktadır. Bu bölgede 45 adet mermer ocağı, maden ocakları kömür işletmeleri bulunmaktadır. Buralarda feldspat ve krom işletmeleri de bulunuyor” dedi.

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"Tanıtım eksikliği var"

Tarcan Oğuz bölgenin tanıtım eksikliği bulunduğunu, tanıtım yapılması durumunda çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini bu alanların çekebileceğini belirtti. Oğuz, “Bu bölgenin tanıtım anlamında eksikleri var. Bu alan Yatağan Jeopark projesi alanı içinde. Yeni yeni tanıtımlara başladı. Yabancı ve yerli turistler yavaş yavaş gelmeye başladı” dedi.