Türkiye’ye düşmanlık raporu: Eski elçi ile firari FETÖ'cü hazırladı

Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştiren Türkiye’nin çıkışından duyulan rahatsızlık FETÖ-ABD imzalı skandal bir raporla belgelendi. CHP eski milletvekili ve firari FETÖ’cü Aykan Erdemir ve 1 Mart tezkeresi döneminde ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olan Eric Edelman, Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfına ‘ABD’nin İlgi Alanları’ adlı bir çalışma raporu hazırladı. Raporda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de güçlü bir rakip haline geldiği, bölgede düşmanca politikalar izlediği ve bunun sonucunda ABD’nin bölgedeki önemli müttefiklerini tehlike altında bıraktığı öne sürüldü.

ÇİRKİN BENZETME

Raporda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri müdahale olarak nitelendirildi. Türkiye’nin bölgede haydut bir devlete dönüştüğü, Libya’da Rusya ile beraber savaşı körüklediği ve Türkiye’nin deniz yetki alanlarında ortaya sunduğu iddiaların pasifize edilmesi için ABD’nin Doğu Akdeniz’e elçi ataması gerektiği belirtildi. Erdemir ve Edelman, Doğu Akdeniz’de artan Türk etkisine karşı, ABD’nin bölgedeki askeri ve diplomatik varlığını yeni bir strateji kapsamında artırmasını, ABD’nin Akdeniz coğrafyasına öncelik tanımasını ve bölgedeki ülkelerle yoğun olarak iletişimde kalmasını ifade etti.

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FETÖ’cü vekil başrolde

FETÖ’cü Erdemir, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ imamı Adil Öksüz’ün kardeşi Kemal Öksüz’le birlikte ABD’de FETÖ organizasyonuna katılmıştı. Erdemir ile 17-25 Aralık operasyonlarında aktif görev alan eski komiser Hüseyin Korkmaz, Zarrab davasına FETÖ’cülerin hazırladığı sahte raporu götürüp, yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladı.