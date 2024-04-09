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Dündar ile Kılıçdaroğlu kavgasında yeni perde: Tarih oldun müfteri

CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, kendisine açık mektup yazan ve "Sizin çarkınız yine 'şanlı şanlı' döner Uğur Bey" ifadelerini kullanan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu 'müfteri' olarak niteleyen Dündar, "Siz 'Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiren makosenli genel başkan' olarak tarih oldunuz" dedi.

Hüseyin Berk
21:02 - 9/04/2024 Salı
Güncelleme: 21:03 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Uğur Dündar
Kemal Kılıçdaroğlu - Uğur Dündar

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde kendisini 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin yenilgisinden sorumlu tutan gazeteci Uğur Dündar’a sert sözlerle yüklendi.

"Geçmişe ve Geleceğe Not düşelim! Sayın Uğur Dündar'a açık mektubumdur" notuyla sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu,
"Sizin çarkınız yine 'şanlı şanlı' döner Uğur Bey. Kendi adaylığımı dayatmak için siyasi rüşvet dağıttım iddialarınıza susarım ama 6'lı masa bileşenlerine 'siyasi rüşvet aldınız' imasına susmam, bu birlikteliği bozdurmam! Toplumu kutuplaştırma, ayrıştırma, partimi yeniden halktan koparma çabaları ve çalışmaları olduğunu hissettiğim zaman Uğur Bey, siyasi arenada makosenlerimi tekrar giyerim ve bedeli ne olursa olsun bu uğurda mücadelemi veririm."
ifadelerini kullandı.

Dündar ile Kılıçdaroğlu kavgasında yeni perde: Tarih oldun müfteri

Kılıçdaroğlu'nun ağır ithamlarına CHP yandaşı gazeteciden yanıt gecikmedi.

Kılıçdaroğlu'nu 'müfteri' olarak niteleyen Dündar,
"Siz 'Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiren makosenli genel başkan' olarak tarih oldunuz"
dedi.
Dündar'ın Kılıçdaroğlu'na yanıtından öne çıkanlar şöyle:

"Ancak kullandığınız kaba üslubun yanı sıra, mektubunuzun iftira ve yalanlarla dolu içeriğini okuyunca

'Acaba Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun X hesabı kötü niyetli birilerince ele geçirilmiş olabilir mi?' diye düşünmekten kendimi alamadım.

Zira size hakaret etmedim, iftira atmadım, kişilik haklarınıza saldırmadım, özel hayatınıza lâf etmedim.

Sadece yerel seçim sonuçlarının, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kendi adaylığınızı dayatmak yerine,

Sayın Ekrem İmamoğlu veya Sayın Mansur Yavaştan birini aday göstermiş olsaydınız, onların seçimi rahatlıkla kazanabileceğini gösterdiğini belirttim.

Bunu sadece ben söylemiyorum, sokaktaki hemen herkes ifade ediyor.

Ayrıca 39 milletvekili armağan ettiğiniz bazı masa ortaklarınızın son seçimlerde yüzde 1'lik oy oranını bile tutturamamaları da bu görüşü doğruluyor.

Bunda kızıp köpürecek ne var?

Kemal Bey, Çok şaşkınım.

Zira yapmanız gereken bana yalan ve iftiralarla saldırmak değil "Ben neden daha önce çekilip CHP'nin önünü açmadım" diye sormak olmalıydı.

Bakın Sayın Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş ile diğer başarılı başkanlar zafer kazanıp tarih yazdılar.

Siz ise " Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiren makosenli genel başkan" olarak tarih oldunuz!.."

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Uğur Dündar
#CHP
#Seçim
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