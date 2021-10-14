Ümitcan Uygun soruşturmasında flaş gelişme: Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu En son Ümitcan Uygun’la görüştükten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu’nun ölüm nedeninin kafa travmasına bağlı iç kanama olduğu belirlendi. Yaşanan olayda Ümitcan Uygun’la birlikte geceyi geçiren Hankulu evinde ölü bulunmuş, olayın ardından Uygun tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hankulu’nun kafa travmasının da, kafasını bir yere vurmasından ya da biri tarafından kafasına vurulmasından kaynaklandığı ifade edildi.

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