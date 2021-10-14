Gündem Ümitcan Uygun soruşturmasında flaş gelişme Esra Hankulunun ölüm nedeni belli oldu
ANKARA

Ümitcan Uygun soruşturmasında flaş gelişme: Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

En son Ümitcan Uygun’la görüştükten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu’nun ölüm nedeninin kafa travmasına bağlı iç kanama olduğu belirlendi. Yaşanan olayda Ümitcan Uygun’la birlikte geceyi geçiren Hankulu evinde ölü bulunmuş, olayın ardından Uygun tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hankulu’nun kafa travmasının da, kafasını bir yere vurmasından ya da biri tarafından kafasına vurulmasından kaynaklandığı ifade edildi.

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Haber Merkezi DHA Diğer
Ümitcan Uygun soruşturmasında flaş gelişme: Esra Hankulunun ölüm nedeni belli oldu
Esra Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin kafa travması olduğu belirlendi.

Ümitcan Uygun’la birlikte geceyi geçirdikten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin kafa travmasına bağlı iç kanama olduğunu belirlendi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Aleyna Çakır’ın ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun’la birlikte geceyi geçiren Hankulu evinde ölü bulunmuş, olayın ardından Uygun tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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ÖLÜM SEBEBİ İÇ KANAMA

Olay sonrası kesin ölüm nedeni araştırılan Hankulu’nun cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Hankulu’nun ölümüne ilişkin yapılan ilk incelemelerde kanında bulunan uyuşturucu madde üzerine yoğunlaşılsa da kesin ölüm sebebinin kült kafa travmasına bağlı iç kanama olduğu belirlendi. Hankulu’nun kafa travmasının da, kafasını bir yere vurmasından ya da biri tarafından kafasına vurulmasından kaynaklandığı ifade edildi.


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