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Ümmeti savunmak ne zaman suç oldu

Ümmeti savunmak ne zaman suç oldu

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0014/07/2025, الإثنين
G: 14/07/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ümmetin birliğini” savunduğu için kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Özel’e tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ümmetin birliğini, beraberliğini savunmak suç mu? Biz Türk milletindeniz, Hazreti Muhammed’in ümmetindeniz” dedi.

AK Parti’nin 32’nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Çıkmış, Kürt, Türk, Arap... Çatıda vatandaşlık bilinci değil, ümmet bilinci olacak. Sünni Müslümanlık üzerinden yeni bir ittifak kuracak ve aklı sıra bunun üzerinden yeni bir ittifakla yürüyecek. CHP olarak durmamız gereken yerde dururuz ama Türkiye’ye bir ümmetçilik üzerinden, mezhepçilik üzerinden, din siyaseti üzerinden bu coğrafyada sana hesap yaptırmayız” sözlerine tepki gösterdi.

BÜTÜN PARTİLER DESTEK VERSİN

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonraki atılacak adımların kampın en önemli başlıklarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Terörsüz Türkiye konusunda kapsamlı sunumlar yapıldı, bu süreç ele alındı. Dost ve kardeşlerimize güven veren, hasım ve rakiplerimize korku salan mesajlarımızın yerini bulduğunu görüyoruz. MİT Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin riyasetinde kurulan mekanizmayla silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik. Arzumuz grubu olan tüm siyasi partilerin Meclis çatısı altında atılacak adımlara hüsnüniyetle destek vermesidir.”

ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ

“AK Parti olarak söz Türkiye’nin ve milletimizin istikbali ise biz herkes konuşmaya hazırız. Eleştiriye açığız, tavsiyelere açığız, tenkitlere açığız. Yeter ki bu milletin hayrına olsun. Meseleyi kurnazlık mezesi yapmayan herkesin görüşünün başımızın üzerinde yeri var. Çünkü biz kişi siyaseti çıkar siyaseti küçük siyaset yapmıyoruz. Başta şehit yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin çıkarlarını düşünerek yapıyor. Sürece kuşku ile bakanları da anlıyor ve onların tereddütlerini gidermek için çabalıyoruz. Bu yeni dönem AK Parti’ye, MHP’ye, DEM Parti’ye değil tüm siyasi partilere önemli mesuliyetler yüklemektedir. Parti yöneticilerinin sürece dahil olmalarını önemli görüyoruz. Biz 3 parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandığı dönemde ülkemizi hak ettiği yere ancak böyle taşıyabilir ve büyük ve güçlü Türkiye’yi ancak böyle kurabiliriz.”

NEDEN RAHATSIZ OLDUNUZ?

Bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı neden rahatsız eder. Türk, Kürt ve Arapların kucaklaşmasından bu ülkenin evladı neden rahatsız olur. Çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? Ümmetin birliğini, beraberliğini savunmak suç mu? Türkler, Kürtler ve Arapların kucaklaşmasından tarihte olduğu gibi bugün de ittifak kurmasından bu ülkenin evladı niye rahatsız olur. Türkiye ve İslam dünyasına bu kadar mı yabancısınız. Biz Türk milletinden, Hazreti Muhammed’in ümmetindeniz.

NERESİ YANLIŞ BE GAFİLLER?

Tabii bunlar ümmet bilinci nedir bilmezler. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizin neresi yanlış be gafiller. Milletin inancından ve değerlerinden bu kadar mı kopuksunuz. Ne yapacaksınız, batılı patronlarınızın kılıcını kuşanıp Türkler Kürtler Araplar arasında fitne mi yayacaksın, nefreti mi yayacaksın, kavgayı mı büyüteceksin. Allah bunlara akıl izan ve basiret versin.

HZ. MUHAMMED’İN ÜMMETİNDENİZ

Bizi ümmetçilik yapmakla suçlayanlara şunu söylüyorum, ekranları başında biz izleyen milletime de sesleniyorum, biz Türk milletindeniz. Hz. Muhammet’in ümmetindeniz, biz sadece bugünden değil kalu beladan beri ümmetin sevdalısıyız. Birliğimizi savunmak şeref duyulacak imani bir duruştur.

Terör belasını söküp atmamıza mani olamazlar

“Rabbim bize tüm Müslümanlar için, tüm insanlık için çalışmayı nasip eylesin” vurgusu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne yaparlarsa yapsınlar bu defa başaramayacaklar, bizi kutlu yolculuğumuzdan geri döndüremeyecekler. Yarım asırlık terör belasını ayağından söküp atmasına mani olamayacaklar. Bölücü terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar civarında. Terörsüz Türkiye ile bu kaynakları emekliye çiftçiye, memura, sanayiciye, ev hanımlarına velhasıl tüm kesimleri ile 86 milyona harcayacağız.”

EVLATLARIMIZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE YAŞAYACAK

“Bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Evlatlarımız daha iyi olacak, onlar terörsüz bir Türkiye’de yaşayacak. Şu hakikate son üç dört günde bir kez daha şahitlik ettik. Yüz milyonlarca mazlumun umudunu omuzlarımızda taşıyoruz. Liderlerden aldığım telefonlar bana bunu gösteriyor. Türkiye ile yatıp kalkan liderler bunun aşkı ile yanıp tutuşuyor. 81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın dört bir yanında eller semaya bizim için açılıyor. Gazze’de Kudüs’te Irak’ta Somali’de mümin yürekler bizim için dua ediyor.”

İSLAM DÜNYASININ GÖZÜ ÜZERİMİZDE

“Önümüzde iki seçenek var, ya bu duaların hakkını layıkıyla vereceğiz, milletin bize yüklediği sorumluluğa sahip çıkacağız ya da milletimizin gönlünden sakıt olmakla kalmayacak milletimize hayal kırıklığı yaşatmış olacağız. Hiçbir kardeşimizin bu vebalin altına girmeyeceğine inanıyorum. Sadece 86 milyonun değil tüm İslam coğrafyasının gözü bu kadronun üzerindedir, sizlerin üzerindedir. Türkiye’yi güzel günlerin beklediğini görüyor ve bunun heyecanını titreyerek yaşıyorum.”

Muhatabımız kuklalar değil kuklacılardır

  • Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarının aralandığını ifade eden Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı ülkümüzü adım adım kuvveden fiile çıkartıyoruz. Terör prangasından kurtarmanın eşiğine varıyoruz. Yarım asırlık sabrımız selamete eriyor. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, sabote etmeye, küçük hesap yapmaya hakkı yoktur” ifadelerini kullandı. Dünyada kartların yeniden karıldığına dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor. Milli markaların hedefe konulduğu boykot listeleri yayınlanarak ekonomi programımıza zarar verilmek isteniyor. CHP’nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almıyoruz. Figüranlar farklı ama oyun aynı. Biz kiminle, hangi güç odaklarıyla mücadele ettiğimizin farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil, onları parmaklarında oynatan kuklacılardır” diye konuştu.


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