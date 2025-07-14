Ümmeti savunmak ne zaman suç oldu

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonraki atılacak adımların kampın en önemli başlıklarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Terörsüz Türkiye konusunda kapsamlı sunumlar yapıldı, bu süreç ele alındı. Dost ve kardeşlerimize güven veren, hasım ve rakiplerimize korku salan mesajlarımızın yerini bulduğunu görüyoruz. MİT Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin riyasetinde kurulan mekanizmayla silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik. Arzumuz grubu olan tüm siyasi partilerin Meclis çatısı altında atılacak adımlara hüsnüniyetle destek vermesidir.”

“AK Parti olarak söz Türkiye’nin ve milletimizin istikbali ise biz herkes konuşmaya hazırız. Eleştiriye açığız, tavsiyelere açığız, tenkitlere açığız. Yeter ki bu milletin hayrına olsun. Meseleyi kurnazlık mezesi yapmayan herkesin görüşünün başımızın üzerinde yeri var. Çünkü biz kişi siyaseti çıkar siyaseti küçük siyaset yapmıyoruz. Başta şehit yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin çıkarlarını düşünerek yapıyor. Sürece kuşku ile bakanları da anlıyor ve onların tereddütlerini gidermek için çabalıyoruz. Bu yeni dönem AK Parti’ye, MHP’ye, DEM Parti’ye değil tüm siyasi partilere önemli mesuliyetler yüklemektedir. Parti yöneticilerinin sürece dahil olmalarını önemli görüyoruz. Biz 3 parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandığı dönemde ülkemizi hak ettiği yere ancak böyle taşıyabilir ve büyük ve güçlü Türkiye’yi ancak böyle kurabiliriz.”