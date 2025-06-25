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Üsküdar Belediyesi fahiş vergi zammını kabul etti: Oranları “Takdir Komisyonu” belirledi

Üsküdar Belediyesi fahiş vergi zammını kabul etti: Oranları “Takdir Komisyonu” belirledi

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
15:5025/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Borçsuz bir şekilde önceki dönemden devralınan CHP'li Üsküdar Belediyesi emlak vergisine yaptığı yüzde 700 emlak vergisi zammı için ‘biz yapmadık komisyon yaptı’ savunması yaptı.

Üsküdar Belediyesi'nde fahiş artış ile belirlenen emlak vergisine ödeme oranı konuşulmaya devam ediliyor. Üsküdar Belediyesi ise yüzde 700 emlak vergi zammına ‘biz yapmadık komisyon yaptı’ savunması yaptı. Ev sahiplerinden yıllık 130 bin lira emlak vergisi alacak olan Üsküdar Belediyesi fahiş zammı ‘Takdir Komisyonu’nun yaptığını duyurdu. Ancak o komisyonun üyeleri bakın kimler? Bahsedilen komisyonun en çok üyeleri ise belediyeden.

Borçsuz bir şekilde önceki dönemden devralınan Üsküdar Belediyesi, ilk olarak vatandaşa verdiği hizmeti aksatmaya ardından Üsküdarlılara ücretsiz bir şekilde hizmet veren yapıların kapılarına tek tek kilit vurmaya başladı. Son olarak ise emlak vergisine yüzde 700 zam yaptı. Belirlenen zam oranına göre fahiş vergi artırımının sadece ev sahiplerini değil aynı zamanda kiracıları da etkileyecek şekilde aylık bir ev kirasına denk gelecek vergi yükü ile Üsküdarlılar karşı karşıya kalacak.



Biz değil 'takdir komisyonu' belirledi

Konuyla ilgili açıklama yapan Üsküdar Belediyesi, iddia edilen yüzde 700 zam oranını reddetmezken oranları “Takdir Komisyonu” belirledi açıklaması yapmakla yetindi.

Açıklama şöyle:

"1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereği arsa ve arazi değerleri; vergi dairesi, tapu müdürlüğü, ticaret odası ve muhtarların da yer aldığı bağımsız bir “Takdir Komisyonu” tarafından belirlenir. Bu değerler daha sonra Vali başkanlığındaki Üst Kurulda onaylanır. Yani bu değerlerin belediyenin kendi kararıyla artması hukuken mümkün değildir."

"Vatandaşlarımız 2026’da neyle karşılaşacaklarını öğrenmiş oldular"

Eski dönem Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, fahiş vergi artırımının üzerine yaptığı açıklamasında "Kentsel dönüşüm yaparak yapı stoğunu yenileyecekleri yerde, dönüşümü durdurup, insanları 50 yıllık evlerinde korkunç bir vergi yüküyle karşı karşıya getiriyorlar. Üsküdar’ı korkunç bir zamla idare etmeye kalkıyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Yüzde 700 zam oranının ardından yapılan açıklama üzerinden tekrar paylaşım yapan Türkmen, CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin her hangi bir yalanlamada bulunmadığına vurgu yaparak "Yaptığı açıklama ile “böyle bir zam oranı ve rakamlar söz konusu değildir” demediği için de Üsküdar Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. En azından vatandaşlarımız 2026’da neyle karşı karşıya geleceklerini birinci ağızdan öğrenmiş oldular." ifadelerini kullandı.


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