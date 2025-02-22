Üyeler sandığa gitmez: CHP'yi ellerinden kurtaramıyoruz

CHP 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Delegelere çantalar içinde paralar verilerek oyların satın alındığı iddialarına sert tepki gösteren eski milletvekili ve Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, “CHP’nin adı yolsuzluk ve terör kelimeleriyle yan yana gelir hale geldi. Kurumu bunların elinden kurtaramıyoruz” dedi. Hayatını CHP’ye adadığını anlatan Sevigen, “Hayatımda parti içinde bu denli karşılıklı suçlamaların olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Bu kadar rezillik, kepazelik, belden aşağı vurma hiçbir dönemde olmamıştı” diye konuştu.





SORUMLUSU KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL

Kurultayda şaibe iddialarının ardından Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Sevigen, “Cumhuriyet tarihinde şimdiye kadar hiçbir kurultay bu kadar belden aşağı konuşulmamıştı. Hiçbir kurultay bu kadar aşağılıksızlaşmamış, itibarsızlaştırılmamıştı” şeklinde konuştu. Kurultayın ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sırtımdan bıçaklandım’ sözlerine atıfta bulunan Sevigen, “Yaşananların sorumlusu önce Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Özgür Özel’dir. Başta lider olmazsa tabii ki böyle olacak. Balık baştan kokar derler ya, o hesap” dedi.





ÜYE SAYISI ALGIYA DÖNÜŞÜR

2028’de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP’nin aday belirleme turuna çıktığını dile getiren Sevigen sözlerini şöyle sürdürdü: “1 milyon 600 bin tane üye var. İnsanlar bir süre sonra İmamoğlu tek aday olduğu için ‘ben oy kullansam da kullanmasam da İmamoğlu seçilecek’ diye düşünüp sandığa gitmeyecek. Üyelerin 40-50 bini sandığa gitse ‘senin üyelerin bile sana oy vermiyor’ denilecek. 40-50 bin kişi oy kullanmaya gittiğinde bu doruk noktası sandığa yansımamış olacak. Günün sonunda, senin adayını 40-50 bin kişi destekliyor algısı oluşacak.”



