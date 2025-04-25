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Vali Gül'den artçı sarsıntı açıklaması: İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk var mı?

Vali Gül'den artçı sarsıntı açıklaması: İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk var mı?

23:3225/04/2025, Cuma
AA
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Vali Gül, 4.3'lük artçı sarsıntıya ilişkin açıklamada bulundu.
Vali Gül, 4.3'lük artçı sarsıntıya ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul'da çarşamba günü yaşanan 6.2'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Bugün saat 20.40'ta 4.3 büyüklüğünde korkutan bir deprem daha meydana geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, yaşanan sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün akşam saatlerinde yaşanan artçı sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Vali Gül, AFAD verilerine göre, bu akşam saat 20.40'ta meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli İstanbullular, ilimizde meydana gelen ve zaman zaman hissedilen artçı sarsıntılar, uzmanlarımızın da belirttiği üzere ana depremden sonra yaşanan olağan süreçlerin bir parçasıdır. Valiliğimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İl ve ilçe afet yönetim merkezlerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Unutmayalım; tedbirli olmak önemlidir, panik yapmak ise riski artırır. Rabb'im şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."




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