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İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından artçılar devam ediyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 3.1 büyüklüğünde merkez üssü Büyükçekmece Gürpınar olan bir deprem daha meydana geldi.
İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 daha sonra da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.2'lik şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi.
Artçıların devam ettiği İstanbul'da Gürpınar merkez üssü bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.1 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 3.4 olduğunu duyurdu.
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