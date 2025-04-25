Parkta sabahladılar: Deprem sonrası tedirgin gece

6,2’lik depremin korkusuyla çok sayıda İstanbullu, geceyi parklar, millet bahçeleri, spor salonları ve camilerde geçirdi. Özellikle depremde en çok sallanan Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece sakinleri, parkları çadırlarıyla doldurdu.
İstanbul'da önceki gün meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi millet bahçeleri, spor salonları, camiler ve parklarda geçirdi. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olanlar, geceyi açık alanlarda geçirmek için yeşil alanlara çadır kurdu, bazıları ısınmak için ateş yaktı.
HASAR YOK AMA KORKU VAR
Silivri’de vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor salonlarına akın etti. Evlerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşlardan kimisi hasar gören evine dönemedi, kimisi ise yaşadığı korkuyu henüz atlatamadığı için sabaha kadar dışarıda kaldı. Spor salonlarında barınan 400’ü aşkın vatandaşa AFAD tarafından ikramlıklar ulaştırıldı. Ali Bey Spor Salonu’nda depremin ardından tedirgin bir şekilde geceyi geçiren Songül Büyük, “Kızımın okuldaki 23 Nisan gösterisinden sonra eve döndük. Deprem sırasında soğukkanlı davransak da sonrasında toparlanıp dışarı çıktık. Çok korkunç anlardı, artçıları da hissediyoruz. Evlerimiz yeni bina olmasına rağmen korkudan giremiyoruz. İstanbul’daki binaların hepsi incelenmeli” dedi. 4 çocuğuyla birlikte geceyi sokakta geçirdiğini söyleyen Safiye Yılmaz da “Oturduğumuz binanın sağlamlığına güvenmiyoruz. Bu nedenle depremin ardından evden çıktık. Geceyi yakınlarda bulunan bir parkta geçirdik. Çok yorgun ve uykusuzuz, hala çok korkuyoruz ama girmekten başka çaremiz yok” şeklinde konuştu. Aysel Dikici isimli vatandaş da şöyle konuştu: “Depreme oğlumla birlikte evde yakalandık. Maraş depreminde yaşananları televizyondan izlediğimizde, 'Şunları yaparım, şöyle yaparım' diyorduk ama hiç de öyle olmadı. Evimizde herhangi bir şey yok ama beşik gibi sallandık, korkudan giremiyoruz. Artçılar da sürekli oluyor, çocukları sakinleştirmeye çalışıyoruz ama hepimiz korkuyoruz.” Esenyurt'ta Nazım Hikmet Parkı'nı tercih edenler de burada kurdukları çadırlarda konaklarken, bazıları araçlarında uyumayı tercih etti. Parkta çadır kuran Süleyman Bayramoğlu, oturdukları binada hasar olmadığını, bu nedenle artık evlerine girmeyi düşündüklerini söyledi. Ailesi ile birlikte geceyi çadırda geçiren Hasan Öksüz de iki sokak ilerideki evinde bir hasar olmadığını belirtti. Parkın gece daha kalabalık olduğunu anlatan Öksüz, "6 kişilik bir aileyiz. Evimde risk yok, çocuklar korktu ondan dolayı geldik. Bu gece evimizde kalacağız" diye konuştu.
GECEYİ CAMİDE GEÇİRDİLER
Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde de bazı bölge sakinleri çadır kurarken, kimileri de Türk Kızılayı'nın çadırında kaldı. Kızılay, burada mobil araçla ikramda bulundu. Fatih Camii’ne gelen onlarca kişi de cami içinde ve avlusunda uyudu. Bazı kişilerin banklarda uyuduğu görülürken, bazı kişilerin ise cami bahçesine çadır kurduğu görüldü. Evine gitmek istemeyen bazı vatandaşlar da geceyi Beyoğlu’ndaki spor salonlarında ve halı sahalarda geçirdi. Okullar da vatandaş kapılarını açan yerler oldu.
6,2'NIN ARDINDAN 291 ARTÇI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edindiği verilere göre, önceki gün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından dün akşam 20.30'a kadar 291 artçı sarsıntı kayıtlara geçti. Büyüklüğü 0-3,9 arası 283, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 291 artçı deprem meydana geldi.