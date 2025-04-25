Parkta sabahladılar: Deprem sonrası tedirgin gece

Silivri’de vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor salonlarına akın etti. Evlerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşlardan kimisi hasar gören evine dönemedi, kimisi ise yaşadığı korkuyu henüz atlatamadığı için sabaha kadar dışarıda kaldı. Spor salonlarında barınan 400’ü aşkın vatandaşa AFAD tarafından ikramlıklar ulaştırıldı. Ali Bey Spor Salonu’nda depremin ardından tedirgin bir şekilde geceyi geçiren Songül Büyük, “Kızımın okuldaki 23 Nisan gösterisinden sonra eve döndük. Deprem sırasında soğukkanlı davransak da sonrasında toparlanıp dışarı çıktık. Çok korkunç anlardı, artçıları da hissediyoruz. Evlerimiz yeni bina olmasına rağmen korkudan giremiyoruz. İstanbul’daki binaların hepsi incelenmeli” dedi. 4 çocuğuyla birlikte geceyi sokakta geçirdiğini söyleyen Safiye Yılmaz da “Oturduğumuz binanın sağlamlığına güvenmiyoruz. Bu nedenle depremin ardından evden çıktık. Geceyi yakınlarda bulunan bir parkta geçirdik. Çok yorgun ve uykusuzuz, hala çok korkuyoruz ama girmekten başka çaremiz yok” şeklinde konuştu. Aysel Dikici isimli vatandaş da şöyle konuştu: “Depreme oğlumla birlikte evde yakalandık. Maraş depreminde yaşananları televizyondan izlediğimizde, 'Şunları yaparım, şöyle yaparım' diyorduk ama hiç de öyle olmadı. Evimizde herhangi bir şey yok ama beşik gibi sallandık, korkudan giremiyoruz. Artçılar da sürekli oluyor, çocukları sakinleştirmeye çalışıyoruz ama hepimiz korkuyoruz.” Esenyurt'ta Nazım Hikmet Parkı'nı tercih edenler de burada kurdukları çadırlarda konaklarken, bazıları araçlarında uyumayı tercih etti. Parkta çadır kuran Süleyman Bayramoğlu, oturdukları binada hasar olmadığını, bu nedenle artık evlerine girmeyi düşündüklerini söyledi. Ailesi ile birlikte geceyi çadırda geçiren Hasan Öksüz de iki sokak ilerideki evinde bir hasar olmadığını belirtti. Parkın gece daha kalabalık olduğunu anlatan Öksüz, "6 kişilik bir aileyiz. Evimde risk yok, çocuklar korktu ondan dolayı geldik. Bu gece evimizde kalacağız" diye konuştu.