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İstanbul'da 266 artçı deprem meydana geldi

İstanbul'da 266 artçı deprem meydana geldi

11:0624/04/2025, Perşembe
AA
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İstanbul'da artçı depremler devam ediyor.
İstanbul'da artçı depremler devam ediyor.

İstanbul'da dün meydana gelen 6,2'lik depremin artçıları devam ediyor. Dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen verilere göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.

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