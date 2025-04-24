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İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi

İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi

17:5924/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul'da artçı sarsıntılar sürüyor.
İstanbul'da artçı sarsıntılar sürüyor.

İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Silivri olduğunu, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı. Yapılan bilgilendirmede depremin yerin yedi kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki
deprem
in ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
, Silivri açıklarında saat 17.52'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini belirtti.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin yedi kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.




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