İstanbul'un 5 ilçesinde deprem toplantısı

İstanbul'da, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Silivri ve Büyükçekmece ilçe afet koordinasyon merkezlerinde toplantı düzenlendi. Vali Davut Gül, Büyükçekmece İlçe Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenledi. Vali Gül, daha sonra, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da yapılan koordinasyon toplantılarına katıldı.
İstanbul'da, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Silivri ve Büyükçekmece ilçe afet koordinasyon merkezlerinde toplantı düzenlendi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında Silivri İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı yapıldı.
Depremin etkilerini asgariye indirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Gül, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Gül, sonrasında Büyükçekmece'de de incelemelerde bulundu.
Büyükçekmece İlçe Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenleyen Gül, depremin etkilerini asgariye indirmek için ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
İstanbul Valisi Gül, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da deprem toplantısı yaptı
İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da yapılan koordinasyon toplantılarına katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Davut Gül, Silivri ve Büyükçekmece'nin ardından Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu.
Gül başkanlığında Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Vali Gül, sonrasında, Avcılar Afet Koordinasyon Merkezi ile Küçükçekmece Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenledi.
Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantılarda Gül, ilçe kriz merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.