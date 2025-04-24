İstanbul'un 5 ilçesinde deprem toplantısı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında Silivri İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı yapıldı.

İstanbul Valisi Gül, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da deprem toplantısı yaptı

İstanbul Valisi Gül, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da deprem toplantısı yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da yapılan koordinasyon toplantılarına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Davut Gül, Silivri ve Büyükçekmece'nin ardından Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu.