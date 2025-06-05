Valilik önlem aldı: Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Konu ile ilgili Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Muğla İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 11 Nisan 2025 tarih ve 2025/01 sayılı kararının 23' üncü maddesine dayanarak sınırları belirtilen ormanlara girişlerin, 3 Haziran 2025 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklanması, 6831 sayılı Orman Kanununun 74' üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9' uncu ve 66'ncı maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. Bu çerçevede belirtilen ormanlık sahalara yetkililerden ve yetkili makamlardan izinli olanların dışında girilmesi kesinlikle yasaktır. Belirtilen sahalar, çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan tescilli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak ateşsiz piknik yaparak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında ateşsiz piknik yapılması sırasında, tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, vatandaşlara yangınlar konusunda gerekli uyarılarda bulunarak çöp bırakılmaması konusunda denetim ve kontrol yapacaklardır. Orman içi ve kenarında bulunan turizm tesisleri, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Bunun denetimi Kaymakamlıklarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve muhtarlıklarımız tarafından sağlanacaktır. Muğla Kent Ormanı, Tescillenmiş piknik ve mesire alanları bu yasak kapsamında değildir. Turizm ve sportif faaliyetlerde bulunan işletmeler ve vatandaşlar, uyarılara riayet etmeleri, gerekli tüm önlemleri almaları ve Mülki Amirin izni, ilgili Orman İşletme Müdürlüğünün bilgilendirilmesi şartıyla girişlerin yasaklandığı alanlarda ormana giriş yapabileceklerdir. Kritik hava hallerinde gerekirse ek yasaklama olabilecektir. Muğla Valiliğince alınmış düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin duyarlılıkla uymaları gerekmekte olup, iş bu karar ve önlemlerin uygulanmasına aykırı davranan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun 74' üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66'ncı maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci maddesine göre işlem yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.