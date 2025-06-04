Tekirdağ'da ormanlara girişler yasaklandı

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının yükselmesi, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artmasıyla birlikte kasten ya da ihmal ve dikkatsizlik neticesinde orman yangınları çıkabileceğinin değerlendirildiği kaydedilerek, "Tekirdağ İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu'nun kararları doğrultusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Tekirdağ ili dahilinde, Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi gereğince ormanlık alanlara girişlerin 15.06.2025 ile 15.10.2025 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır. İl sınırları dahilinde orman parkları, tabiat parkları dışında ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek kanun gereğince yasaktır" denildi.