Marmaris’te belediye ihmali: Orman kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Hisarönü Mahallesi'nde, bir yapının çatısında Marmaris Belediyesi'ne ait işçiler tadilat yaptığı esnada çıkan kıvılcımın ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına karadan arazöz ve su tankerleriyle müdahale edilirken, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 5 arazöz 2 su ikmal aracı 2 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale edildi. Çalışmalara Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyet güçleriyle birlikte gönüllü vatandaşlar da destek verdi. 2 hektarlık ormanlık ve otluk alana zarar veren yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.