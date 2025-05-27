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Muğla'da orman yangını: Tüm ekipler seferber oldu

Muğla'da orman yangını: Tüm ekipler seferber oldu

15:4127/05/2025, Salı
DHA
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Muğa'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.
Muğa'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğa'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve helikopter sevk edildi.


Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeni araştırıldığı bildirildi.



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