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Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü

Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü

18:3724/05/2025, Saturday
AA
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Alevlerin söndürüldüğü bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
Alevlerin söndürüldüğü bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle iki saatte söndürüldü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Çarıksız köyü Kayalı Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



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