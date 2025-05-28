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Muğla Marmaris’te orman yangını

Muğla Marmaris’te orman yangını

17:0328/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
DHA
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi Altın Sivrikuyu mevkisindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.





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