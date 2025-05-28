Silivri'de kaza sonrası kavgayı polis ayırdı

Kaza saat 15.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ilerleyen 34 MMD 923 plakalı motosiklet ile ara sokaktan caddeye çıkan 34 MGH 398 plakalı cip çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada kazayı duyan motosiklet sürücüsünün babası olay yerine geldi. Oğlu için endişelenen baba ile cip sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tarafların birbirlerine bağırdığı anlar, çevredekiler tarafından görüntülendi. Polis ekipleri, taraflar arasındaki gerginliği yatıştırdı. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, cip ve motosikletin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Cip sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.