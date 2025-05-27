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Konferans Ligi finali öncesinde taraftarlar arasında kavga çıktı

Konferans Ligi finali öncesinde taraftarlar arasında kavga çıktı

23:5927/05/2025, Salı
G: 28/05/2025, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
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Konferans Ligi finali öncesinde taraftarlar arasında kavga çıktı
Konferans Ligi finali öncesinde taraftarlar arasında kavga çıktı

UEFA Konferans Ligi finali öncesinde Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı.

Polonya'nın Wroclaw kentindeki final müsabakası için şehire gelen İngiliz ve İspanyol taraftarlar, UEFA etkinliklerinin yapıldığı Market Square'da karşı karşıya geldi.


Polonya polisinin önlem almasına rağmen taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis, yaşanan olaya ses bombasıyla müdahale ederken bazı taraftarlar gözaltına alındı.


Olaylarda yaralananlara ilk müdahalelerini arkadaşları yaptı.




#Chelsea
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