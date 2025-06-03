Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın ve Muğla'daki orman yangınları söndürüldü

Aydın ve Muğla'daki orman yangınları söndürüldü

00:293/06/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Yangınların ardından bölgelerde soğutma çalışması yapıldı.
Yangınların ardından bölgelerde soğutma çalışması yapıldı.

Muğla ve Aydın'da çıkan 3 ayrı orman yangını, akşam saatlerinde ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınlar büyümeden söndürüldü, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Muğla ve Aydın'da akşam saatlerinde çıkan 3 ayrı orman yangını, ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındı.

İlk yangın, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi yakınlarında çıktı. Bölgede yükselen dumanların fark edilmesi üzerine ekipler hızla sevk edildi. Kara ekiplerinin yanı sıra hava araçlarının da müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.

İkinci yangın ihbarı, saat 18.23'te Muğla'nın Ula ilçesi Yeşilçam Mahallesi yakınlarından geldi. Ormanda çıkan yangına helikopterlerle havadan yapılan müdahale sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Günün üçüncü yangını ise Muğla'nın Datça ilçesi Aktur mevkisinde meydana geldi. Hem karadan hem havadan yürütülen koordineli çalışmayla yangın büyümeden söndürüldü.


#Aydın
#Muğla
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Diyanet açıklaması