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Valilikten yangın tedbiri: 5 ay boyunca ormanlara giriş yasak

Valilikten yangın tedbiri: 5 ay boyunca ormanlara giriş yasak

07:502/06/2025, Pazartesi
IHA
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Kırıkkale'de yangın riskinin arttığı yaz aylarında vatandaşların ormanlık alanlara girişleri yasaklandı.
Kırıkkale'de yangın riskinin arttığı yaz aylarında vatandaşların ormanlık alanlara girişleri yasaklandı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yaptığı açıklamada, yangın riskinin arttığı yaz aylarında vatandaşların ormanlık alanlara girişlerinin yasaklandığını belirtti. Makas, "İlimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlara giriş-çıkışlar, orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır" dedi.

Yasak kapsamında belirlenen alanlar dışında vatandaşların dinlenme ihtiyacını karşılayabileceği yerlerin açık olduğunu ifade eden Vali Makas, "Millet Ormanı, Bahşılı Mesire Yeri, Delice Çatallı Mesire Yeri, Çelebi Cennet Çeşmesi Mesire Yeri ve Karaahmetli Tabiat Parkı vatandaşlarımızın girişine açıktır" ifadesini kullandı.

"Ormanlarımızı birlikte koruyalım" çağrısında bulunan Vali Makas, vatandaşları kurallara uymaya ve herhangi bir yangın şüphesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi ya da ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bilgi vermeye davet etti.



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