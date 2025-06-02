Valilikten yangın tedbiri: 5 ay boyunca ormanlara giriş yasak

Yasak kapsamında belirlenen alanlar dışında vatandaşların dinlenme ihtiyacını karşılayabileceği yerlerin açık olduğunu ifade eden Vali Makas, "Millet Ormanı, Bahşılı Mesire Yeri, Delice Çatallı Mesire Yeri, Çelebi Cennet Çeşmesi Mesire Yeri ve Karaahmetli Tabiat Parkı vatandaşlarımızın girişine açıktır" ifadesini kullandı.

"Ormanlarımızı birlikte koruyalım" çağrısında bulunan Vali Makas, vatandaşları kurallara uymaya ve herhangi bir yangın şüphesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi ya da ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bilgi vermeye davet etti.