İstanbul Esenyurt'ta restoranda yangın

Yangın, saat 09.00 sıralarında Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki 4 katlı iş merkezinin girişindeki restoranda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılarak iş merkezinin üst katlarına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.