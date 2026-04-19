Valinin oğlu tutuklandı

5 Ocak 2020’de ortadan kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında dün çok sayıda isim tutuklandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası, sevk edildiği mahkemede kasten öldürme suçundan tutuklandı. Sonel'in adliyeden çıkışı sırasında vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Ayrıca Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ‘suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan, dönemin valisi Tuncay Sonel’in yakın koruması Şükrü Eroğlu ise ‘delilleri yok etme’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Uğurcan Açıkgöz yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Gülistan Doku

Dosyada daha önce ihraç polis memuru Gökhan Ertok, daraltılmış baz çalışmalarıyla Doku’ya son teması olduğu değerlendirilen Erdoğan Elaldı suçundan tutuklanmıştı. Gökhan Ertok’un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için talepte bulunduğu belirtildi.

ESKİ VALİ ERZURUM'DA

Hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum’a sevk edildi. Doku’nun hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir de Bursa’da gözaltına alındıktan sonra Tunceli’ye sevk edildi.

KAFASINA SIKTIM DEDİ!

Soruşturma sürerken hakkında yakalama kararı verilen, ABD'de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın görüntüleri ortaya çıktı. Sidar Altaş'ın soruşturma dosyasına giren görüntüde, "Türkay dedi ki; 'ben bir kızı vurdum. Hamile kaldı, aldırmak istemedi. Tartıştık, ben de kafasına sıktım.' Türkay kızın kafasına sıkmış" dediği görüldü.



