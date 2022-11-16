Vedat Milor Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarını tiye aldı

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleme tartışmaları devam ediyor. Belirsizliğin sürdüğü süreç hakkında Gastronomi yazarı Vedat Milor sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Milor paylaşımında Altılı Masa'yı tiye aldı.

'BİRAZ DAHA KAFA YORARLARSA'

Twitter'dan paylaşım yapan Vedat Milor, "Muhtar Kent çok saygı duyduğum biri. Kariyeri ve başarıları tartışılamaz. Ancak 6’lı Masa acele etmemeli. Ondan daha az oy alacak birini bulabileceğini düşünüyorum. Eğer biraz daha kafa yorarlarsa Ekmeleddin Bey’den de az alacak birini bulabilirler" dedi.