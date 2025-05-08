VIP aracını polisin üzerine sürmüştü: CHP'li Beker'in şoförüne 3 yıla kadar hapis istemi

23 Nisan Çarşamba günü, Altındağ Talatpaşa Bulvarı üzerinde CHP Milletvekili Adnan Beker'in şoförü, araç ile Cumhuriyet Caddesi'ne girişin kapalı olduğunu belirtilmesine rağmen, trafik polisinin ‘dur' ihtarına uymayarak, üzerine aracı sürdü.