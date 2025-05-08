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VIP aracını polisin üzerine sürmüştü: CHP'li Beker'in şoförüne 3 yıla kadar hapis istemi

VIP aracını polisin üzerine sürmüştü: CHP'li Beker'in şoförüne 3 yıla kadar hapis istemi

Oğuzhan Ürüşan
18:528/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Polisin üzerine aracı süren CHP'li Beker'in şoförüne dava.
Polisin üzerine aracı süren CHP'li Beker'in şoförüne dava.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İ.A. hakkında 23 Nisan'da 'dur' ihtarında bulunan polisin üzerine aracı sürdüğü iddiasıyla 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

23 Nisan Çarşamba günü, Altındağ Talatpaşa Bulvarı üzerinde CHP Milletvekili Adnan Beker'in şoförü, araç ile Cumhuriyet Caddesi'ne girişin kapalı olduğunu belirtilmesine rağmen, trafik polisinin ‘dur' ihtarına uymayarak, üzerine aracı sürdü.

Polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan polis memuru, aracı üzerine süren İ.A.'dan şikayetçi oldu.

CHP'li Beker'in şoförüne 3 yıla kadar hapis istemi

Şoför İ. A. hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesince dava açıldı.




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