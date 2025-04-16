Yardım girişi engelleniyor: Bebekler İsrail'in katliamı ve açlık kıskacında hayatta kalma mücadelesi veriyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde, İsrail'in insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engellemesi nedeniyle başta bebekler olmak üzere çocuklar hayatta kalma mücadelesi veriyor. Nasır Hastanesi'nde İsrail saldırıları altında dünyaya gelen Filistinli bebekler, zayıf bedenleri ve kritik sağlık durumları nedeniyle yüksek sesle dahi ağlayamıyor.





Ameliyathane ve yaralıların olduğu bölümlerde acı çığlıkların duyulduğu hastanede yeni doğan ünitesindeki sessizlik, Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesiyle meydana gelen felaketi yansıtıyor.









İsrail, yaklaşık 1,5 aydır Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engellerken, bu sürenin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmadığı en uzun dönem olduğu belirtiliyor. Gazze'de gıda ve temiz sudan, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğine kadar uzanan eksiklik, başta yeni doğan ve çocuk bakım üniteleri olmak üzere sağlık sistemini kötü etkiliyor.





Nasır Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Fida en-Nadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle sindirim sorunları yaşayan bebeklere uygun mama sağlama konusunda büyük bir kriz yaşadıklarını ve bebek bezi ile temel malzeme eksikliğinden muzdarip olduklarını dile getirdi.

Nadi, "Bu ihtiyaçlar hiçbir şekilde karşılanmıyor ve yerine bir alternatif de kolay bulunmuyor. Ayrıca, annenin gebelik dönemindeki yetersiz beslenmesi, doğum sonrası çocuğun sağlığını doğrudan etkiliyor." dedi. Nadi, "Bombardımanlardan kurtulan bebekler, İsrail'in ABD'nin desteğiyle Gazze'de yaptığı soykırım kapsamında uyguladığı aç bırakma politikasının kuşatması altında." ifadelerini kullandı.





"Her geçen gün çocukların hayatı için daha fazla tehlike demek"





Doktor Nadi, uluslararası topluma ve ilgili taraflara sınır kapılarının acil açılması çağrısı yaparak ancak bu şekilde "çocukların hayatının kurtarılabileceğini" vurguladı.

Nadi, "Her geçen gün çocukların hayatı için daha fazla tehlike anlamına geliyor. Bizim zamanımız, çocuklarımızın da alternatifi yok." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmek üzere olduğu Gazze'nin şiddetli açlık tehlikesinin eşiğinde olduğunu söylemişti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada da İsrail'in sıkı kuşatma uyguladığı Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana görülen en kötü insani durumun yaşandığı belirtilmişti.





Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor





İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.





İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1630 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 302 kişi yaralandı.



