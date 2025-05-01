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"Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine savcılık itiraz etti

"Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine savcılık itiraz etti

15:161/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
AA
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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinin dün yapılan duruşmada 10 tutuklu sanık hakkında verdiği tahliye kararına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 46 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığın tahliyesine cumhuriyet savcılığınca itiraz edildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinin dün yapılan duruşmada 10 tutuklu sanık hakkında verdiği tahliye kararına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Savcılık, tahliye kararının kaldırılmasını ve sanıkların yeniden tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dün yapılan 27. duruşmada, sanıklardan sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, tıbbi sekreter Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç'ın tahliyesine karar vermiş, 19 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

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