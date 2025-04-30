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'Yenidoğan Çetesi' davasında flaş gelişme: 10 sanık tahliye edildi

'Yenidoğan Çetesi' davasında flaş gelişme: 10 sanık tahliye edildi

15:1430/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
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Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme: 10 kişi tahliye edildi
Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme: 10 kişi tahliye edildi

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi'ne yönelik görülen davanın 4. duruşmasında 10 kişi tahliye edildi.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı dava görülüyor.


Ara karar

Yenidoğan Davası'nda ara karar açıklandı ve 10 kişi tahliye edildi.


Tahliye edilen kişiler ise Deniz Korkmaz, Benar Mansuroğlu, Gözde Polat, Aslı Alemdağ, Renas Kılıç, Remzi Karaca, Semanur Ünlü, Fehmi Alperen, Murat Mantuş, Müberra Palabıyık.


Böylelikle tutuklu sayısı 19'a düştü.

Bebekleri çalıştıkları hastaneye gönderdiler

Yenidoğan bebeklerin bazıları, doğumdan sonra yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor.


İddiaya göre çete, bu durumu fırsat bilerek, bebeklerin yoğun bakım gereksinimi paraya çevirmeye başladı.


Bebek yoğun bakım ünitesi olmayan hastanelerle anlaşma yaptılar. Çete üyeleri kendileri için de bebek bakım için tesisler kurdu veya kiraladı.


Bebekler, uygun sağlık hizmeti alacakları hastanelere değil, 112 Acil Servisi ile ortak çalışan şüphelilerin seçtiği ve "örgüt adına kârlı görünen" hastanelere gönderiliyordu.


Daha çok para kazanma hırsı

İddianameye göre, çetenin asıl amacı bebeklerin iyileştirilmesinden ziyade daha çok para kazanmaktı.


Fakat enfeksiyona açık bir ortam olan yenidoğan ünitelerine yatırılan bebeklerden bazıları, normalden daha uzun süre yatılı kaldıkları veya hiç gereksinim yokken bu bölüme yönlendirildikleri için yaşamını yitirdi.


Şüpheliler ayrıca, usulsüz bir şekilde hastanedeki ilaçları satarak maddi kazanç elde ediyordu.



#Yeni Doğan Çetesi
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