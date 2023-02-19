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Yeryüzü 38,5 km yarıldı: Harita Genel Müdürlüğü’nün ‘Küre’ uygulamasında görülüyor

7,6 büyüklüğündeki Elbistan depreminin yol açtığı yıkım Harita Genel Müdürlüğü’nün ‘Küre’ uygulamasında görülüyor. ‘Küre’yi inceleyen Ankara Üniversitesi Tektonik Araştırmalar Grubu, Kantarma-Barış fayı üzerinde 38,5 kilometrelik yüzey yarığı tespit edildiğini duyurdu.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
7,6 büyüklüğündeki Elbistan depreminin yol açtığı yıkım Harita Genel Müdürlüğü’nün ‘Küre’ uygulamasında görülüyor.

7,6 büyüklüğündeki Elbistan depreminin yol açtığı yıkım Harita Genel Müdürlüğü’nün ‘Küre’ uygulamasında görülüyor.

Kahramanmaraş'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler üzerine çalışan bilim insanları, Harita Genel Müdürlüğünün geliştirdiği 'Küre' uygulamasından yararlanıyor. Ankara Üniversitesi Tektonik Araştırmalar Grubu, 7.6 büyüklüğündeki Elbistan depremine kaynaklık eden Kantarma-Barış fayı üzerinde 38,5 kilometrelik yüzey yarığı tespit edildiğini bildirdi. Harita Genel Müdürlüğü 'Küre' uygulamasına deprem sonrasında yüklenen yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri üzerinde yapılan incelemeler sonucu haritalanan yüzey yırtılmasının boyu aralıklarla 38,5 kilometre olduğu tespit edildi. Ankara Üniversitesi Tektonik Araştırmalar Grubunun hazırladığı ön değerlendirme raporunda, sol yanal atım birden fazla yerde görüldüğüne dikkat çekilerek, en büyük atımın 8,5 metre olarak ölçüldüğü kaydedildi. Küre uygulaması sadece bilim insanlarına değil tüm vatandaşlara açık. Uygulamaya kure.harita.gov.tr adresinden erişmek mümkün.


#Yüzey Yarığı
#Fay Hattı
#Deprem
#Harita Genel Müdürlüğü
#Küre
1 saat önce
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Yeryüzü 38,5 km yarıldı: Harita Genel Müdürlüğü’nün ‘Küre’ uygulamasında görülüyor
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