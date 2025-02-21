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Yolsuzluk soruşturmasında imza krizi

Yolsuzluk soruşturmasında imza krizi

Haber Merkezi
12:5921/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

Beykoz Belediyesi yetkililerinin, yolsuzluk soruşturması kapsamında binaya gelen polis ekiplerine, ‘e-devlet imzalı belge geçersiz’ olduğu gerekçesiyle arama yaptırmadığı ortaya çıktı. Belediye yetkililerinin, ıslak imzalı belge diretmesine, Başsavcı Barış Duman’ın yeni bir arama, el koyma talimatı ve ıslak imza girişimi çözdü.

Geçtiğimiz günlerde yolsuzluk iddialarıyla soruşturma başlatılan CHP’li Beykoz Belediyesi’nde imza krizi yaşandığı ortaya çıktı. İddialara göre belediye yetkililer, Beykoz Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turgut Çakır’ın arama, el koyma talimatını kapsayan e-devlet imzalı belgesinin geçersiz olduğunu belirterek, soruşturmaya konu belgeleri polis ekiplerine teslim etmedi. Krizi, yeni bir arama el koyma talimatı ve ıslak imzasıyla Başsavcı Barış Duman çözdü.


ISLAK İMZALI DEĞİL


Sosyal medya üzerinden Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş hakkında, rüşvet aldığına ilişkin üzerine başlatılan re’sen soruşturmada, İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri belediye binasına gitti. Burada savcılığın talimatını yetkililere ileten polis ekipler, belediye yetkililerinin engeliyle karşılaştı. Belediye yetkilileri arama ve el koyma kararının ıslak imzalı olmadığını belirterek, yolsuzlukta adı geçen 6 şirket hakkında belgeleri yetkililere vermedi.


BAŞSAVCI DEVREDE


Mali polis ekiplerinin müfettişlerce incelenmesi gereken dosyaları alamaması üzerine ortaya çıkan imza krizini Beykoz Cumhuriyet başsavcısı Barış Duman çözdü. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre Beykoz Başsavcı Vekili Turgut Çakır’ın bilerek imza atmadığı belgeleri, başsavcının bizzat kendisi imzalayıp, dosyaların incelenmesini sağladı.


İMAMOĞLU ETKİSİ


Beykoz Başsavcı Vekili Turgut Çakır’ın ise resmi evraka imza atmaktan kaçınmasında İBB Başkanı İmamoğlu’nun etkili olduğu iddia edildi. Turgut Çakır’ın Beykoz Başsavcı Vekilliği’ne CHP kontenjanından seçildiği öğrenildi.


#Beykoz Belediyesi
#CHP
#soruşturma

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