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Yurt dışına kaçacaklardı: 3 FETÖ şüphelisi ve 4 insan kaçakçısı tutuklandı

Yurt dışına kaçacaklardı: 3 FETÖ şüphelisi ve 4 insan kaçakçısı tutuklandı

11:521/06/2025, Pazar
AA
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Edirne
Edirne

Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığındaki 3 FETÖ/PDY şüphelisi ile onlara organizatörlük yapan 4 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Avrupa Otoyolu üzerinde otluk alanda saklanan 5 FETÖ şüphelisini fark etti.

Şüphelileri getirdiği belirlenen 2 araç kent merkezinde durduruldu, araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden A.A, K.Ç. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ şüphelilerinin kaçmasına aracılık ettikleri belirlenen şüpheliler Y.İ, Y.H.Ç, G.T. ve M.Z.K. da çıkarıldıkları hakimlikçe "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.






#FETÖ
#insan kaçakçılığı
#Edirne
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