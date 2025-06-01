Yurt dışına kaçacaklardı: 3 FETÖ şüphelisi ve 4 insan kaçakçısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Avrupa Otoyolu üzerinde otluk alanda saklanan 5 FETÖ şüphelisini fark etti.