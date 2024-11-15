Yürüyen merdiven kâbusu

İstanbul’da toplu ulaşımda asansörler ve yürüyen merdivenlerde sık sık yaşanan arızlar vatandaşları mağdur ediyor. Şehrin farklı noktalarında bulunan metro, tramvay, füniküler ve teleferik duraklarında meydana gelen arızlar nedeniyle hizmet dışı kalan yürüyen merdivenler İstanbullular için çileye dönüştü.
Mağduriyet yaşayan vatandaşlar bu arızaların sürekli yaşandığını belirterek sosyal medyada tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X’te Türkiye’nin gündemine giren tepkiler vatandaşın yaşadığı çileyi de gözler önüne serdi.
Dün sabah saatlerin Yenikapı Metro İstasyonu’nu kullanan İstanbullular yangın paniğiyle karşı karşıya kaldı. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı İstasyonu’nda saat 08.15’te yürüyen merdiven bir anda yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yürüyen merdiveninin motor aksamındaki arıza nedeniyle çıkan yangında istasyonunun içi dumanla dolunca yolcular nefes almakta güçlük yaşadı. Dumanla dolan istasyondaki yolcular tahliye edildikten sonra istasyon kapatıldı. Seferlerin de iptal edilmesi nedeniyle istasyon dışında yoğunluk oluştu.
İstanbulluların arıza çilesi yaşadığı bir diğer istasyon da Mecidiyeköy oldu. Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda yürüyen merdivenin arızalanması nedeniyle yolcu yoğunluğu oluştu. Önceki akşam Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı’nın Mecidiyeköy İstasyonu’ndaki yürüyen merdiven, akşam saatlerinde arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Vatandaşların yürüyen merdivenleri kullanamaması istasyonda yoğunluğa sebebiyet verdi. İstasyondan çıkmak isteyen vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Merdivenin 26 Kasım'a kadar kapalı olacağı öğrenildi.