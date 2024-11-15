Yürüyen merdiven kâbusu

Sancaktepe’de önceki gün meydana gelen trafik kazasında, İETT otobüsü ile çarptığı çocuğun ölümüne yol açan sürücü R.K, adliyeye sevk edildi. Olay Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın G.A. (62) ile kızı N.S. (3), 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası G.A. hastaneye kaldırılırken, N.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli şoför R.K, emniyetteki işlemleri tamamlanarak dün polislerce adliyeye çıkarıldı. Kazanın nedenleri hakkında soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan N.S'nin naaşı Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Bilali Habeşi Camii'ne getirildi. Küçük çocuk kılınan ikindi namazı sonrası Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.