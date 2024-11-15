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Yürüyen merdiven kâbusu

Yürüyen merdiven kâbusu

Oğuzhan Ürüşan
04:0015/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul’da toplu ulaşım, vatandaşları canından bezdirdi. Yenikapı’da dün yürüyen merdiven yandı, binlerce insan mağdur oldu. Metro, tramvay, füniküler ve teleferik duraklarında meydana gelen arızalar nedeniyle yürüyen merdivenler hizmet dışı. Özellikle hasta, yaşlı ve engelliler adeta kâbus yaşıyor.

İstanbul’da toplu ulaşımda asansörler ve yürüyen merdivenlerde sık sık yaşanan arızlar vatandaşları mağdur ediyor. Şehrin farklı noktalarında bulunan metro, tramvay, füniküler ve teleferik duraklarında meydana gelen arızlar nedeniyle hizmet dışı kalan yürüyen merdivenler İstanbullular için çileye dönüştü.


VATANDAŞLAR İSYANDA

Mağduriyet yaşayan vatandaşlar bu arızaların sürekli yaşandığını belirterek sosyal medyada tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X’te Türkiye’nin gündemine giren tepkiler vatandaşın yaşadığı çileyi de gözler önüne serdi.


 Mecidiyeköy Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdivende arıza yaşandı. Metrodan inen vatandaşların merdivenleri kullanamaması istasyonda büyük yoğunluk oluşturdu.

İSTASYONU DUMAN SARDI

Dün sabah saatlerin Yenikapı Metro İstasyonu’nu kullanan İstanbullular yangın paniğiyle karşı karşıya kaldı. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı İstasyonu’nda saat 08.15’te yürüyen merdiven bir anda yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yürüyen merdiveninin motor aksamındaki arıza nedeniyle çıkan yangında istasyonunun içi dumanla dolunca yolcular nefes almakta güçlük yaşadı. Dumanla dolan istasyondaki yolcular tahliye edildikten sonra istasyon kapatıldı. Seferlerin de iptal edilmesi nedeniyle istasyon dışında yoğunluk oluştu.


MECİDİYEKÖY’DE İZDİHAM

İstanbulluların arıza çilesi yaşadığı bir diğer istasyon da Mecidiyeköy oldu. Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda yürüyen merdivenin arızalanması nedeniyle yolcu yoğunluğu oluştu. Önceki akşam Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı’nın Mecidiyeköy İstasyonu’ndaki yürüyen merdiven, akşam saatlerinde arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Vatandaşların yürüyen merdivenleri kullanamaması istasyonda yoğunluğa sebebiyet verdi. İstasyondan çıkmak isteyen vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Merdivenin 26 Kasım'a kadar kapalı olacağı öğrenildi.


İETT şoförü adliyeye sevk edildi

  • Sancaktepe’de önceki gün meydana gelen trafik kazasında, İETT otobüsü ile çarptığı çocuğun ölümüne yol açan sürücü R.K, adliyeye sevk edildi. Olay Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın G.A. (62) ile kızı N.S. (3), 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası G.A. hastaneye kaldırılırken, N.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli şoför R.K, emniyetteki işlemleri tamamlanarak dün polislerce adliyeye çıkarıldı. Kazanın nedenleri hakkında soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan N.S'nin naaşı Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Bilali Habeşi Camii'ne getirildi. Küçük çocuk kılınan ikindi namazı sonrası Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.



#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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