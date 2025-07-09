Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'nın 9 Temmuz 2025 tarihli resmi açıklamasına göre, Zeydan Karalar hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap”, Ahmet Şahin hakkında ise “Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak” suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklama kararı verildi. Bu gelişmenin ardından Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca her iki belediye başkanı da geçici tedbir olarak görevden alındı.