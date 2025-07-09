İçişleri Bakanlığı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ve Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilinin İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması, Bakanlığın X hesabından da paylaşıldı.
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı'nın 9 Temmuz 2025 tarihli resmi açıklamasına göre, Zeydan Karalar hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap”, Ahmet Şahin hakkında ise “Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak” suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklama kararı verildi. Bu gelişmenin ardından Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca her iki belediye başkanı da geçici tedbir olarak görevden alındı.
İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan ile yine İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.