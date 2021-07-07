Gündem Cami bahçesindeki hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti
ZONGULDAK

Cami bahçesindeki hırsızlık bu kadarına da 'pes' dedirtti

Zonguldak’ta 4 ay önce yapımı tamamlanarak ibadete açılan Sultan Alparslan Camii’nin bahçesinde güpegündüz yaşanan hırsızlık şaşkınlık yarattı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler şadırvandaki 14 musluğu bir saat içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Haber Merkezi İHA
Zonguldak hırsızlık: Cami bahçesindeki hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti
Caminin alt katındaki kursta koordinatörlük yapan Murat Uslu, yaşadıklarını şaşkınlıkla anlattı.

Zonguldak, Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki Sultan Alparslan Camii'nin bahçesinde gerçekleştirilen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Cami ile birlikte bir süre önce yapımı tamamlanan şadırvandaki çift musluklu 14 batarya bir saat içerisinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Hırsızlar ayrıca şadırvanın arka tarafında erkek ve kadın lavabolarındaki muslukları da çaldı.

şadırvandaki çift musluklu 14 batarya bir saat içerisinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.
İHA
şadırvandaki çift musluklu 14 batarya bir saat içerisinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.

Caminin alt katındaki kursta koordinatörlük yapan Murat Uslu, yaşadıklarını şaşkınlıkla anlattı. Öğlen namazı için şadırvanda abdest aldığı belirten Uslu, ikindi namazı için şadırvana geldiğini, muslukları görmeyince kamera şakası yapıldığını sandığını söyledi. Cami imamını arayarak herhangi bir tadilat olup olmadığını soran Uslu, tadilat olmadığını öğrenince polisi aradı.

Caminin alt katındaki kursta koordinatörlük yapan Murat Uslu, yaşadıklarını şaşkınlıkla anlattı.
İHA
Caminin alt katındaki kursta koordinatörlük yapan Murat Uslu, yaşadıklarını şaşkınlıkla anlattı.

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Hırsızların önce ana vanayı kapatıp ardından da muslukları çaldığını anlatan Uslu yaşana hırsızlığa tepki gösterdi:

"Caminin altındaki SODEM merkezinde proje koordinatörüyüm. Öğlen namazı için abdest aldım. Sonra hava güzel olduğu için kursiyerlerimiz saat 14:30’a kadar dışarıdaydılar. Ben de zaman zaman geldim. Elimizi yüzümüzü bile yıkadık. Kurs sonrası kursiyerlerimiz de buradan ayrıldı. Herhangi bir sorun yoktu. Her şey normaldi. Saat 16:30 gibi tekrar çıktım. Abdest alayım dedim. Geldim baktım musluklar yok. Kamera şakası sandım. Vanaları kapatmışlar. İçerideki muslukları da sökmüşler. Dün de imam arkadaş izinliydi. Kendisini aradım. Tamir işi sandım. Tamir işi olsa zaten şadırvan yeni açıldı. Musluklar hep yeniydi. Hoca arkadaş da bilgisinin olmadığın söyledi. Polisler geldi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’nden ekipler geldi. Soruşturma başlattılar. Burada ön cephede çiftli batarya 12 musluk vardı. İki adet de arkada çiftli batarya vardı. Nasıl yaptılar ne olduysa bir saat içerisinde oldu. Devamlı buralardayız. Bir saat içerisinde ne oldu ne gitti şaşkınız. Gündüz vakti bir de cami burası. Millet o kadar da düştü mü? Allah ıslah etsin, Allah hidayet nasip etsin."


Murat Uslu
İHA
Murat Uslu

Çalınan musluklarla ilgili ekiplerin soruşturması sürüyor.

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