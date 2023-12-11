Güneş Fırtınası yani Carrington Olayı için Bilim insanları uyarılarını tekrarlıyor. Araştırmalara göre Güneş atmosferinden meydana gelen koronal delik olarak bilinen boşluk dünyaya doğru bir Güneş fırtınasına neden olabilir. 2024 yılı için endişeler katlanarak artıyor. Bilim insanları tarafından yapılan uyarılara göre 2024 yılının başlarında Güneş fırtınalarının Dünya’yı etkileyebileceği düşünülüyor. Bu Güneş fırtınaları, elektrik ve uydu sistemi gibi temel iletişim ağlarını sekteye uğratabilir, elektronik cihazları bozabilir. Peki, Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek ve etkileri nelerdir?

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş püskürtüsü veya güneş patlaması, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler.

6 × 1025 Patlama sonucunda joule'e kadar enerji açığa çıkarabilir. Güneş püskürtüsü nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.

Güneş patlamaları, Güneş atmosferinin bütün tabakalarını (fotosfer, korona ve kromosfer) etkiler, plazmayı onlarca milyon kelvine çıkarıp elektronları, protonları ve daha ağır iyonları neredeyse ışık hızıyla uzaya fırlatır. Ayrıca bütün elektromanyetik tayfa yayılmış radyasyon üretirler. Çoğu Güneş patlamaları, şiddetli manyetik alanların fotosfere girdiği Güneş lekeleri gibi aktif bölgelerde oluşur.

GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN YAŞANACAK?

Bazı bilim insanları tarafından yapılan uyarılara göre 2024 yılı başlarında Güneş fırtınalarının Dünya'yı etkileyebilir.

GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ

Ancak aynı zamanda daha önce de belirtildiği gibi elektrik şebeklerinde hasara yol açabilir ya da uzay aracı operasyonlarını ve uydu iletişimlerini bozabilir.

Uzmanlar, bu bozulma nedeniyle dünyanın karanlığa gömülebileceğine dikkat çekti. Ayrıca bu manyetik bozulmalar çok kararsız bir durumda; bu nedenle problemler günler hatta haftalarca sürebilir.

Bu manyetik alanlar Dünya'da enfes görüntülere neden olan Kuzey Işıkları'nın da nedeni. Aynı zamanda bazı göçmen hayvanlar da bu güneş patlamalarından etkileniyor.

Geçtiğimiz aylarda da gizemli bir güneş fırtınası Dünya'yı vurmuştu. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin belirttiğine göre 25 Haziran akşamında gece boyunca G1 sınıfı bir jeomanyetik fırtına yaşanmıştı. Hava durumu raporlarına göre ise bu fırtına uyduları bozmuştu ve ABD'nin iki eyaletinde jeomanyetik fırtınalara neden olmuştu.







