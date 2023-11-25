Hafta sonu yurdun büyük bölümünde beklenen fırtına, kuvvetli yağış ve kar nedeniyle 64 il için "turuncu" ve "sarı" uyarıda bulunuldu. İşte 25- 26 Kasım 2023 hava durumu ...

YAĞIŞ VE FIRTINA GELİYOR: HAFTA SONU HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak.

Yarın, yurdun iç ve batı kesimlerinde yağışlı hava hakim olacak. Yağışlar, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Orta ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden kuvvetli, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çok kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan, yarın kuvvetli yağış beklenen Adana, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Aydın, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Konya, Manisa, Tekirdağ, kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, Mersin, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce için "sarı", kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Antalya, Balıkesir, Gümüşhane, Giresun, Muğla, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

26 KASIM PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Pazar günü, ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak. Yağışların, İç Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, yurdun kalan tüm bölümlerinde ise kuvvetli yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Aynı gün ülke genelinde rüzgarın Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden, iç kesimlerde güneybatı, doğu kesimlerde ise güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey, iç ve batı bölgelerde azalarak pazar gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Yağışların kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor

Rüzgarın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde esmesi beklenirken 8-10 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.

İBB ekipleri kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken İstanbullulara muhtemel aksaklıklara karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinin X sosyal medya hesabından da fırtına uyarısında bulunularak, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren başlamak üzere, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Valiliğin paylaşımında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına da yer verildi.

Merkezin açıklamasında da bölge genelinde yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artıracağı, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.







