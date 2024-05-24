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16 şehir için sarı kodlu hava uyarısı: Yağışlı hava etkisini sürdürüyor! Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 25-26 Mayıs il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24-25-26 Mayıs hava durumu tahminini açıkladı. Yaz ayları geldi derken mayıs ayında çok sayıda kentte yaşanan şiddetli yağışla birlikte vatandaşlar şaşkına uğradı. İstanbul'da yağmur beklentisi de gündeme geliyor. Peki, Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den 25-26 Mayıs Cumartesi- Pazar il il hava durumu raporu...

10:00 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji bugünün ve hafta sonunun raporu geldi. İç kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin biraz altında seyrederken, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredeceği açıklandı. 16 şehir için sarı kodlu hava uyarısı yapıldı. Hatay için ise turuncu kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 25-26 MAYIS İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA TAHMİNİ

İstanbul

İstanbul şehrinde 24 Mayıs 2024 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 24 dereceyi gösteriyor. 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 26 Mayıs 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 23 dereceyi gösterecek. 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 23 dereceyi bulacak. 28 Mayıs 2024 Salı günü için havanın Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 23 dereceyi gösterecek.

Ankara

Ankara şehrinde 24 Mayıs 2024 Cuma günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 20 dereceyi gösteriyor. 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 21 derece olacağı tahmin edilmekte. 26 Mayıs 2024 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 23 dereceyi gösterecek. 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 20 dereceyi bulacak. 28 Mayıs 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 22 dereceyi gösterecek.

İzmir

İzmir şehrinde 24 Mayıs 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 28 dereceyi gösteriyor. 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 29 derece olacağı tahmin edilmekte. 26 Mayıs 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 26 dereceyi gösterecek. 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 26 dereceyi bulacak. 28 Mayıs 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek.


BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mayıs 2024 Cuma (Bugün) gününe dair yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

25 MAYIS 2024 CUMARTESİ HAVA DURUMU

26 MAYIS 2024 PAZAR HAVA DURUMU



#hava durumu
#meteoroloji
#il il hava durumu
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