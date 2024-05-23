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Meteoroloji alarm verdi! İstanbul, Ankara dahil 15 il için kuvvetli sağanak ve sarı kodlu uyarı

Yaz mevsiminin başlangıcında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar artışa geçerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yeni bir uyarı geldi. Ülke genelinde birçok bölgede sağanak yağış beklenirken, Ankara da dahil olmak üzere 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İki bölge için ise toz taşınımı uyarısı geldi. Peki, yağış olacak mı? Havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji verilerine göre il il güncel hava durumu...

12:59 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. Edirne'den Kars'a 71 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. 15 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını yayınladı.

Buna göre başta Ankara olmak üzere tam 15 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Bu bölgelerde oturanların tedbirli olmaları hususunda peş peşe açıklamalar geldi.

Birçok bölgede yağış bekleniyor

Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri, Ankara’nın güney kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte sarı kodla uyarılan iller;

Ankara, Bolu, Bilecik, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklığının, iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ankara Valiliği'nden uyarı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde yarın saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Meteoroloji alarm verdi! İstanbul, Ankara dahil 15 il için kuvvetli sağanak ve sarı kodlu uyarı