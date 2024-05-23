Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Erzurum hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor.