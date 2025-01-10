Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri doğrultusunda, Türkiye genelinde farklı hava olaylarının etkili olması bekleniyor. Batıda yağışlar görülürken doğu bölgelerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi dikkat çekiyor. Pazar günü itibariyle ise kar yağışı yurdun batısında etkisini göstermeye başlayacak. İşte 11-12 Ocak bölgelere göre detaylı hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Hafta sonu yağış geliyor
Cumartesi günü yağışlı sistem Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kıyı Ege ile Marmara'da etkili olacak.
İstanbul'da cuma gününden itibaren hava kapanıyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri yağışlı geçecek.
Pazar günü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek.
Pazartesiden itibaren ise itibaren yağışlı sistem yurdun iç ve doğu kesimlerini de etkisi altına alacak. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yurdun iç ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki 5 günlük süreçte de devam edeceği tahmin ediliyor.
PAZAR GÜNÜ KAR GELİYOR
5 günlük hava tahmin haritasına göre Pazar günü itibariyle kar yağışı yurdun batısında etkisini göstermeye başlayacak.