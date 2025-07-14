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Hakan Çebi kimdir? Büyükçekmece Belediye başkan vekili mi oldu?

Hakan Çebi kimdir? Büyükçekmece Belediye başkan vekili mi oldu?

11:3314/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hakan Çebi
Hakan Çebi

Belediyelere yönelik operasyonlarda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ardından yerine başkanvekili seçilen Ahmet Şahin de tutuklanmıştı. Yapılan seçimde CHP'nin adayı Hakan Çebi yeni başkan vekili seçildi.

Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine başkan vekili seçilen CHP'li Ahmet Şahin'in de tutuklanması üzerine yapılan seçimi CHP'nin adayı Hakan Çebi kazandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonda gözaltına alınmış 5 Haziran’da tutuklanmıştı. Akgün’ün yerine Büyükçekmece Belediye Başkanvekili olarak 11 Haziran’da 22 oy alarak CHP’li Ahmet Şahin kazanmıştı. Cumhur İttifakının adayı Mustafa Yazıcı 12 oy almıştı.

Ahmet Şahin, 'etkin pişmanlıktan' yararlanıp tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleri doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmış ve 8 Temmuz'da "mali suçlara" dair iddialarla tutuklanmıştı.

Şahin'in İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılması üzerine bugün Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde yeniden seçim yapıldı. İkinci seçimde Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili olarak CHP'li Hakan Çebi seçildi.

Hakan Çebi
, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. CHP saflarında aktif siyaset yürüten Çebi, yerel yönetim deneyimi ve parti içindeki konumuyla dikkat çekiyor.

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