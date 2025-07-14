Hakan Çebi

, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. CHP saflarında aktif siyaset yürüten Çebi, yerel yönetim deneyimi ve parti içindeki konumuyla dikkat çekiyor.