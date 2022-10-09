Çok kuvvetli yağmur ve soğuk hava geliyor! Saat verildi, sıcaklıklar düşecek | Meteoroloji il il son dakika uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan tahmine göre, Marmara`nın doğusu ve Batı Karadeniz`de bugün gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ayrıca hava sıcaklıklarının da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki hafta sonu hava nasıl olarak, yağış var mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

9 Ekim Pazar günü hava nasıl olacak?

Pazar günü İstanbul'da sağanak yağış ve rüzgarın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Bununla birlikte hava sıcaklığının birkaç derece artabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir Hava durumu

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana hava durumu

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya hava durumu

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun hava durumu

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri, gece saatlerinde il geneli hafif sağanak yağışlı 22

Trabzon hava durumu

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

Hava durumu Meteoroloji

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin 7-13 Ekim 2022 tarihleri için yayınladığı verilere göre; hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalarak kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada 9 Ekim 2022 Pazar günü Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar beklendiği belirtilerek, “Beklenen rüzgarın, Van, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Şırnak ve Siirt’in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat ve yer yer kısa süreli fırtına 70-80km/saat seklinde esmesi beklendiği, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Tunceli hava durumu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Tunceli ve bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve yer yer dolu uyarısında bulundu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Tunceli ve bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve yer yer dolu yağışının beklendiği belirtildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların duyarlı olması istendi.

Samsun hava durumu

Samsun’da aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde gök gürültüsünün ardından aniden sağanak başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak ve ağaç altlarına sığınırken, meydanda kalan vatandaşlar ise sağa-sola kaçıştı. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak nedeniyle birçok cadde, sokak ve bulvarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da hava sıcaklıklarının 14 dereceye kadar düşmesi tahmin edilirken, yağışların da perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarılarda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Kastamonu, Tokat ile Amasya’nın batısı, Çorum’un doğusu, Samsun’un güney kesimleri ile Ordu’nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Kastamonu, Tokat ile Amasya’nın batısı, Çorum’un doğusu, Samsun’un güney kesimleri ile Ordu’nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Bayburt hava durumu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği kentte rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) olması bekleniyor.

Meteoroloji ekiplerince yapılan uyarıda, “Bayburt çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu’nun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın doğu çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu’nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Elazığ hava durumu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Elazığ’ın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve yer yer dolu yağışının beklendiği belirtildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların duyarlı olması istendi.

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